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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA NIGHT
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA NIGHT
№7
Kimberly-Clark
від 42,83 грн
в 810 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra maxi №8
Проктер енд Гембл
від 44,92 грн
в 624 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №8
Джонсон і Джонсон Україна
від 46,19 грн
в 605 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №8
Джонсон і Джонсон Україна
від 46,19 грн
в 586 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra normal №10
Проктер енд Гембл
від 42,56 грн
в 582 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 71,87 грн
в 563 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra normal №20
Проктер енд Гембл
від 82,60 грн
в 549 аптеках
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Прокладки гігієнічні Always
Прокладки гігієнічні Always
Ultra light №20
від 88,00 грн
в 544 аптеках
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Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Soft №10
Кімберлі-Кларк Україна
від 42,83 грн
в 520 аптеках
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Прокладки жіночі гігєнічні Kotex Ultra Super ультратонкі з крильцямі
Прокладки жіночі гігєнічні Kotex Ultra Super ультратонкі з крильцямі
Soft №8
Кімберлі-Кларк Україна
від 35,69 грн
в 518 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT
Soft №8
ЕсСіЕй Хайджин Продактс
від 45,23 грн
в 511 аптеці
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 87,70 грн
в 506 аптеках
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Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Soft №20
Кімберлі-Кларк Україна
від 85,16 грн
в 500 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA DRY&SOFT NORMAL
ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA DRY&SOFT NORMAL
З крильцями №10
Yuhan-Kimberly
від 31,00 грн
в 486 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 91,87 грн
в 461 аптеці
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 97,20 грн
в 445 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex super
Тампони гігієнічні Kotex super
№16
Кімберлі-Кларк
від 94,04 грн
в 440 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
Для помірних виділень №16
Кімберлі-Кларк
від 90,62 грн
в 429 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Compak super з аплікатором №16
Проктер енд Гембл Україна
від 98,24 грн
в 418 аптеках
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Прокладки гігієнічні Always
Прокладки гігієнічні Always
Ultra light №10
від 48,00 грн
в 415 аптеках
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