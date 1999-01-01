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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA NIGHT
№7
Kimberly-Clark
від
42,83
грн
в 810 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra maxi №8
Проктер енд Гембл
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44,92
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в 624 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №8
Джонсон і Джонсон Україна
від
46,19
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №8
Джонсон і Джонсон Україна
від
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra normal №10
Проктер енд Гембл
від
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в 582 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
71,87
грн
в 563 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ГІГІЄНІЧНІ NATURELLA CAMOMILE
Ultra normal №20
Проктер енд Гембл
від
82,60
грн
в 549 аптеках
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Прокладки гігієнічні Always
Ultra light №20
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88,00
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Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Soft №10
Кімберлі-Кларк Україна
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Прокладки жіночі гігєнічні Kotex Ultra Super ультратонкі з крильцямі
Soft №8
Кімберлі-Кларк Україна
від
35,69
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в 518 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ LIBRESSE ULTRA GOODNIGHT
Soft №8
ЕсСіЕй Хайджин Продактс
від
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в 511 аптеці
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
87,70
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в 506 аптеках
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Прокладки жіночі гігієнічні Kotex Ultra Normal
Soft №20
Кімберлі-Кларк Україна
від
85,16
грн
в 500 аптеках
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ПРОКЛАДКИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRA DRY&SOFT NORMAL
З крильцями №10
Yuhan-Kimberly
від
31,00
грн
в 486 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
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Тампони гігієнічні Kotex super
№16
Кімберлі-Кларк
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грн
в 440 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
Для помірних виділень №16
Кімберлі-Кларк
від
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Compak super з аплікатором №16
Проктер енд Гембл Україна
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Прокладки гігієнічні Always
Ultra light №10
від
48,00
грн
в 415 аптеках
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2 в 1
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Aloe vera
Classic Protection Long
Classic Protection Long drai
Classic Protection Regular
Classic Protection Regulardrai
Clip Normal
Clip Super
Dailies Classic Protection Deo
Day & night
Discreet Pearl regular
Discreet Pearl super
ExtraDefence Normal
ExtraDefence Super
ExtraDefence Super+Comfort
Goodnight
Herbs
LD-91
Maxi Goodnight+
Maxi Secure Night
Mixform
Multistyle
Naturals Hemp
Night Soft
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Normal Clip
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Original Normal
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ProComfort Mini
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TGN012
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Ultra Soft Super
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black
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classic normal
classic normal with wings
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compak fresh super
compak regular
compak super
compak super plus
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light deo
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maxi night
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night
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normal deo
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sensitive normal
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with wings
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