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тампони
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №8
Джонсон і Джонсон Україна
від 46,19 грн
в 605 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №8
Джонсон і Джонсон Україна
від 46,19 грн
в 586 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 71,87 грн
в 563 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 87,70 грн
в 506 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 91,87 грн
в 461 аптеці
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 97,20 грн
в 445 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex super
Тампони гігієнічні Kotex super
№16
Кімберлі-Кларк
від 94,04 грн
в 440 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
Для помірних виділень №16
Кімберлі-Кларк
від 90,62 грн
в 429 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Compak super з аплікатором №16
Проктер енд Гембл Україна
від 98,24 грн
в 418 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original super №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 79,59 грн
в 410 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Super plus з аплікатором №18
від 99,40 грн
в 400 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex normal
Тампони гігієнічні Kotex normal
№16
Кімберлі-Кларк
від 79,28 грн
в 390 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original normal №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 49,70 грн
в 385 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
Для помірних виділень №8
Кімберлі-Кларк
від 41,80 грн
в 374 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE СУПЕР
ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE СУПЕР
Для значних виділень №8
Кімберлі-Кларк
від 42,41 грн
в 368 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRASORB
ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRASORB
Super №24
Кімберлі-Кларк
від 101,09 грн
в 357 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex normal
Тампони гігієнічні Kotex normal
№8
Кімберлі-Кларк
від 43,96 грн
в 336 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex super
Тампони гігієнічні Kotex super
№8
Кімберлі-Кларк
від 51,00 грн
в 324 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ серії "O.B."
ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ серії "O.B."
Procomfort mini №16
Джонсон і Джонсон Україна
від 95,00 грн
в 319 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Compak super plus з аплікатором №16
Проктер енд Гембл Україна
від 122,02 грн
в 281 аптеці
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