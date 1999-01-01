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тампони
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №8
Джонсон і Джонсон Україна
від
46,19
грн
в 605 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №8
Джонсон і Джонсон Україна
від
46,19
грн
в 586 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
71,87
грн
в 563 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
87,70
грн
в 506 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort normal №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
91,87
грн
в 461 аптеці
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Procomfort super plus №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
97,20
грн
в 445 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex super
№16
Кімберлі-Кларк
від
94,04
грн
в 440 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
Для помірних виділень №16
Кімберлі-Кларк
від
90,62
грн
в 429 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Compak super з аплікатором №16
Проктер енд Гембл Україна
від
98,24
грн
в 418 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original super №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
79,59
грн
в 410 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Super plus з аплікатором №18
від
99,40
грн
в 400 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex normal
№16
Кімберлі-Кларк
від
79,28
грн
в 390 аптеках
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Тампони жіночі гігієнічні серії "O.B."
Original normal №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
49,70
грн
в 385 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE НОРМАЛ
Для помірних виділень №8
Кімберлі-Кларк
від
41,80
грн
в 374 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ACTIVE СУПЕР
Для значних виділень №8
Кімберлі-Кларк
від
42,41
грн
в 368 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ KOTEX ULTRASORB
Super №24
Кімберлі-Кларк
від
101,09
грн
в 357 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex normal
№8
Кімберлі-Кларк
від
43,96
грн
в 336 аптеках
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Тампони гігієнічні Kotex super
№8
Кімберлі-Кларк
від
51,00
грн
в 324 аптеках
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ТАМПОНИ ЖІНОЧІ ГІГІЄНІЧНІ серії "O.B."
Procomfort mini №16
Джонсон і Джонсон Україна
від
95,00
грн
в 319 аптеках
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ТАМПОНИ ГІГІЄНІЧНІ TAMPAX
Compak super plus з аплікатором №16
Проктер енд Гембл Україна
від
122,02
грн
в 281 аптеці
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Форма випуску
Discreet Pearl regular
Discreet Pearl super
ExtraDefence Normal
ExtraDefence Super
ExtraDefence Super+Comfort
Original Normal
Original Super
Original Super plus
ProComfort Mini
ProComfort Normal
ProComfort Super
ProComfort Super Plus
Regular Duo
TGN012
compak fresh regular
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Джонсон і Джонсон Україна
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Проктер енд Гембл
Проктер енд Гембл Україна
Проктер энд Гембл Трейдинг Украина
Проктер энд Гембл Украина
Тамбрандс
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