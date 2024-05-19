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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 2 сірий "Євро", еластичний, №1 - Київ (476126) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 82 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
941,02 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
698,30
Економія: -20,95 грн
677,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 65
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Коновальця Євгена, 33/1
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
947,29 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 26
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
939,07 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -348,60 грн
630,40 грн