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Корекційні і корсетні вироби

Коректори осанки

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06Корекційні і корсетні вироби

Коректори осанки
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Коректор постави
Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір m, люкс №1
від 488,40 грн
в 297 аптеках
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Коректор постави
Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір l, люкс №1
від 660,90 грн
в 236 аптеках
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РЕКЛІНАТОР
РЕКЛІНАТОР
2005, для дітей розмір m, люкс №1
від 340,00 грн
в 71 аптеці інших міст
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РЕКЛІНАТОР
РЕКЛІНАТОР
2005, для дітей розмір l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 340,00 грн
в 70 аптеках інших міст
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Коректор постави
Коректор постави
2035, з ребрами жорсткості розмір s/m, люкс №1
від 876,30 грн
в 38 аптеках інших міст
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РЕКЛІНАТОР
РЕКЛІНАТОР
2009, ключичний розмір l, люкс №1
від 231,49 грн
в 34 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
1040, розмір 3 сірий з ребрами жорсткості №1
Торговий Дім Алком
від 1027,95 грн
в 14 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
1040, розмір 2 сірий з ребрами жорсткості №1
Торговий Дім Алком
від 1027,90 грн
в 14 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
1040, розмір 4 сірий з ребрами жорсткості №1
від 1345,70 грн
в 11 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ОСАНКИ ОРТОПЕДИЧНИЙ
КОРЕКТОР ОСАНКИ ОРТОПЕДИЧНИЙ
1070, розмір 4 сірий №1
від 1858,16 грн
в 10 аптеках
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Коректор постави
Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір s, люкс №1
від 586,30 грн
в 10 аптеках
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Коректор постави
Коректор постави
2001, еластичний розмір s/m, люкс №1
від 426,30 грн
в 7 аптеках
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Коректор постави
Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір xl, люкс №1
від 699,00 грн
в 7 аптеках
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Коректор постави
Коректор постави
2b, 2014, легк. фікс. еласт. розмір s/m №1
від 212,10 грн
в 7 аптеках інших міст
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Коректор постави
Коректор постави
2001, еластичний розмір xxl, люкс №1
від 478,90 грн
в 6 аптеках інших міст
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ОРТОПЕДИЧНИЙ РЕКЛІНАТОР "КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ"
ОРТОПЕДИЧНИЙ РЕКЛІНАТОР "КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ"
1080, розмір 2 №1
Торговий Дім Алком
від 638,70 грн
в 5 аптеках інших міст
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РЕКЛІНАТОР
РЕКЛІНАТОР
2009, ключичний розмір xxl, люкс №1
від 592,02 грн
в 4 аптеках інших міст
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Коректор постави
Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір xxl, люкс №1
від 482,80 грн
в 3 аптеках
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Коректор постави
Коректор постави
2001, еластичний розмір l/xl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від 420,00 грн
в 3 аптеках
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ОРТОПЕДИЧНИЙ РЕКЛІНАТОР "КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ"
ОРТОПЕДИЧНИЙ РЕКЛІНАТОР "КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ"
1080, розмір 1 №1
Торговий Дім Алком
від 665,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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