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Корекційні і корсетні вироби
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Корекційні і корсетні вироби
Коректори осанки
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Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір m, люкс №1
від
488,40
грн
в 297 аптеках
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Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір l, люкс №1
від
660,90
грн
в 236 аптеках
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РЕКЛІНАТОР
2005, для дітей розмір m, люкс №1
від
340,00
грн
в 71 аптеці інших міст
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РЕКЛІНАТОР
2005, для дітей розмір l, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
340,00
грн
в 70 аптеках інших міст
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Коректор постави
2035, з ребрами жорсткості розмір s/m, люкс №1
від
876,30
грн
в 38 аптеках інших міст
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РЕКЛІНАТОР
2009, ключичний розмір l, люкс №1
від
231,49
грн
в 34 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
1040, розмір 3 сірий з ребрами жорсткості №1
Торговий Дім Алком
від
1027,95
грн
в 14 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
1040, розмір 2 сірий з ребрами жорсткості №1
Торговий Дім Алком
від
1027,90
грн
в 14 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ПОСТАВИ КОРСЕТНИЙ
1040, розмір 4 сірий з ребрами жорсткості №1
від
1345,70
грн
в 11 аптеках інших міст
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КОРЕКТОР ОСАНКИ ОРТОПЕДИЧНИЙ
1070, розмір 4 сірий №1
від
1858,16
грн
в 10 аптеках
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Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір s, люкс №1
від
586,30
грн
в 10 аптеках
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Коректор постави
2001, еластичний розмір s/m, люкс №1
від
426,30
грн
в 7 аптеках
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Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір xl, люкс №1
від
699,00
грн
в 7 аптеках
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Коректор постави
2b, 2014, легк. фікс. еласт. розмір s/m №1
від
212,10
грн
в 7 аптеках інших міст
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Коректор постави
2001, еластичний розмір xxl, люкс №1
від
478,90
грн
в 6 аптеках інших міст
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ОРТОПЕДИЧНИЙ РЕКЛІНАТОР "КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ"
1080, розмір 2 №1
Торговий Дім Алком
від
638,70
грн
в 5 аптеках інших міст
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РЕКЛІНАТОР
2009, ключичний розмір xxl, люкс №1
від
592,02
грн
в 4 аптеках інших міст
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Коректор постави
2011, еластичний з ребрами жорсткості розмір xxl, люкс №1
від
482,80
грн
в 3 аптеках
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Коректор постави
2001, еластичний розмір l/xl, люкс №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
420,00
грн
в 3 аптеках
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ОРТОПЕДИЧНИЙ РЕКЛІНАТОР "КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ"
1080, розмір 1 №1
Торговий Дім Алком
від
665,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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Форма випуску
0107 Comfort, розмір 4
1020, розмір 5
1040, розмір 1
1040, розмір 2
1040, розмір 3
1040, розмір 4
1040, розмір 5
1070, розмір 1
1070, розмір 2
1070, розмір 3
1070, розмір 4
1070, розмір 5
1070, розмір 6
1080, розмір 1
1080, розмір 2
1080, розмір 3
2001, еластичний
2005, для дітей
2009, ключичний
2011, еласт. з ребр. жорстк.
2035, з ребр. жорстк.
2B, 2013, легк. фікс. еласт.
2B, 2014, легк. фікс. Еласт.
R2101
R2201
R3202
розмір 2 (59-64 см)
розмір 2 (80-89 см)
розмір 3
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Пакування
бежевий
сірий
чорний
Виробник
Tonus Elast
Ремед
ТЕХНОМЕДИКА
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
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