Київ
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Прилади й вироби для проведення рентгенологічних досліджень

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Прилади й вироби для проведення рентгенологічних досліджень
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СИСТЕМА ILLUMENA ДЛЯ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ З ПЕРЕСУВНОЮ СТІЙКОЮ
СИСТЕМА ILLUMENA ДЛЯ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ З ПЕРЕСУВНОЮ СТІЙКОЮ
№1
Liebel-Flarsheim Company
від 1042874,30 грн
в 283 аптеках
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
30 см х 40 см №1
Оніко
від 56,00 грн
в 26 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
30 см х 40 см №1
Оніко
від 35,15 грн
в 18 аптеках інших міст
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
18 см х 24 см №1
Оніко
від 11,30 грн
в 7 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Універсал
Плівка радіографічна медична Лізоформ Універсал
30 см х 40 см №1
Лізоформ
від 52,00 грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
13 см х 18 см №1
Оніко
від 12,00 грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
18 см х 24 см №1
Оніко
від 17,70 грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
18 см х 24 см №1
Оніко
від 16,92 грн
в 4 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
24 см х 30 см №1
Лізоформ
від 36,68 грн
в 4 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
30 см х 40 см №1
Лізоформ
від 51,76 грн
в 3 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Універсал
Плівка радіографічна медична Лізоформ Універсал
24 см х 30 см №1
Лізоформ
від 25,33 грн
в 2 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
18 см х 24 см №1
Лізоформ
від 26,22 грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
13 см х 18 см №1
Оніко
від 10,83 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛІВКА РЕНТГЕНІВСЬКА DRYSTAR DT 5.000I B
ПЛІВКА РЕНТГЕНІВСЬКА DRYSTAR DT 5.000I B
35 x 43 cм №100
Agfa
від 9611,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
24 см х 30 см №1
Оніко
від 37,02 грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
30 см х 40 см №1
Оніко
від 58,22 грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
24 см х 30 см №1
Оніко
від 32,90 грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
13 см х 18 см №1
Оніко
від 11,90 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-13
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-13
24 см х 30 см зеленочутлива №1
Оніко
Немає в наявності
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА
ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА
30 см х 40 см №1
Лізоформ
Немає в наявності
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