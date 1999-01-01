Київ
Прилади й вироби для проведення рентгенологічних досліджень
обладнання та інші засоби для проведення рентгенологічного дослідження
Медичні вироби
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Прилади й вироби для проведення рентгенологічних досліджень
обладнання та інші засоби для проведення рентгенологічного дослідження
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СИСТЕМА ILLUMENA ДЛЯ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ З ПЕРЕСУВНОЮ СТІЙКОЮ
№1
Liebel-Flarsheim Company
від
1042874,30
грн
в 283 аптеках
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ПРОЯВНИК "ХімРей Автомат"
4 л на 20 л розчину №1
Лізоформ Медікал
Немає в наявності
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ПРОЯВНИК "ХімРей"
3 л на 15 л розчину №1
Лізоформ Медікал
Немає в наявності
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РЕАКТИВИ ХІМІЧНІ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕДИЧНИХ ПЛІВОК
"кровлекс" проявник п-рок для ручної обробки (5л/25л) робочого розчину №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
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РЕАКТИВИ ХІМІЧНІ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕДИЧНИХ ПЛІВОК
"кровлекс" фіксаж ф-рок для ручної обробки (5л/30л) робочого розчину №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
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СИСТЕМА OPTISTAR ELITE ДЛЯ ВВЕДЕННЯ КОНТРАСТНОЇ РЕЧОВИНИ ДЛЯ MP З ПЕРЕСУВНОЮ СТІЙКОЮ
№1
Liebel-Flarsheim Company
Немає в наявності
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Форма випуску
"Кровлекс" проявник П-РОК
"Кровлекс" фіксаж Ф-РОК
Пакування
3 л
4 л
Виробник
Liebel-Flarsheim Company
Лизоформ Медикал
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