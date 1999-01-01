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Прилади й вироби для проведення рентгенологічних досліджень
плівки рентгенівські
Медичні вироби
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Прилади й вироби для проведення рентгенологічних досліджень
плівки рентгенівські
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
30 см х 40 см №1
Оніко
від
56,00
грн
в 26 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
30 см х 40 см №1
Оніко
від
35,15
грн
в 18 аптеках інших міст
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
18 см х 24 см №1
Оніко
від
11,30
грн
в 7 аптеках інших міст
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
13 см х 18 см №1
Оніко
від
12,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
18 см х 24 см №1
Оніко
від
17,70
грн
в 5 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Універсал
30 см х 40 см №1
Лізоформ
від
52,00
грн
в 5 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
18 см х 24 см №1
Оніко
від
16,92
грн
в 4 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
24 см х 30 см №1
Лізоформ
від
36,68
грн
в 4 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
30 см х 40 см №1
Лізоформ
від
51,76
грн
в 3 аптеках інших міст
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Універсал
24 см х 30 см №1
Лізоформ
від
25,33
грн
в 2 аптеках інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
24 см х 30 см №1
Оніко
від
32,90
грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
13 см х 18 см №1
Оніко
від
11,90
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
30 см х 40 см №1
Оніко
від
58,22
грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА УНІВЕРСАЛЬНА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-У
24 см х 30 см №1
Оніко
від
37,02
грн
в 1 аптеці
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Плівка радіографічна медична Лізоформ Зелена
18 см х 24 см №1
Лізоформ
від
26,22
грн
в 1 аптеці
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ПЛІВКА РЕНТГЕНІВСЬКА DRYSTAR DT 5.000I B
35 x 43 cм №100
Agfa
від
9611,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
13 см х 18 см №1
Оніко
від
10,83
грн
в 1 аптеці інших міст
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА КРОВЛЕКС
30 см х 40 см синьочутлива №1
Поіск-Ніка
Немає в наявності
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО РП-1С
30 см х 40 см №2
Оніко
Немає в наявності
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ПЛІВКА РАДІОГРАФІЧНА МЕДИЧНА ОНІКО
18 см х 24 см №2
Оніко
Немає в наявності
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