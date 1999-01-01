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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Хирургичні матеріали
плівка хірургічна
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
6640 №1
від 413,30 грн
в 10 аптеках
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
6648 №1
від 745,40 грн
в 10 аптеках інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
56 см х 45 см №1
від 676,80 грн
в 5 аптеках інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
56 см х 60 см №1
від 801,80 грн
в 4 аптеках інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
34 см х 35 см №1
від 382,00 грн
в 3 аптеках
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
60 см х 35 см №1
від 449,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
6650 №1
від 878,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
10 см х 20 см №1
Немає в наявності
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
60 см х 45 см №1
Немає в наявності
ПЕЛЮШКА ХІРУРГІЧНА
ПЕЛЮШКА ХІРУРГІЧНА
60 см х 80 см стерильн. №1
Релакс
Немає в наявності
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