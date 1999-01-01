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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Хирургичні матеріали
плівка хірургічна
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
6640 №1
3М
від
413,30
грн
в 10 аптеках
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
6648 №1
3М
від
745,40
грн
в 10 аптеках інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
56 см х 45 см №1
3М
від
676,80
грн
в 5 аптеках інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
56 см х 60 см №1
3М
від
801,80
грн
в 4 аптеках інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
34 см х 35 см №1
3М
від
382,00
грн
в 3 аптеках
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
60 см х 35 см №1
3М
від
449,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
6650 №1
3М
від
878,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
10 см х 20 см №1
3М
Немає в наявності
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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2
60 см х 45 см №1
3М
Немає в наявності
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ПЕЛЮШКА ХІРУРГІЧНА
60 см х 80 см стерильн. №1
Релакс
Немає в наявності
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Форма випуску
10 см х 20 см
34 см х 35 см
56 см х 45 см
56 см х 60 см
60 см х 35 см
60 см х 45 см
60 см х 80 см
6640
6648
6650
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