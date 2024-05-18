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АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6648, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (171940) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Всього: упаковка (20)
448,90
Економія: -3,70 грн
445,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Всього: упаковка (1)
779,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Всього: упаковка (3)
850,83
Економія: -1,73 грн
849,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
768,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
781,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (2)
771,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (10)
767,39 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (7)
771,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Всього: упаковка (5)
682,23 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (4)
771,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (2)
452,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
749,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом