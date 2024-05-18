АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 6648, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (171940) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Сквира, вул. Київська, 12
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 262
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-А
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Максимовича, 11
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Борислав, вул. Потік, 12
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом