Всі аптеки України
Медичні виробиВироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесіХирургичні матеріалиплівка хірургічнаАНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2Ціни в аптеках

АНТИМІКРОБНА ХІРУРГІЧНА ПЛІВКА IOBAN™2 56 см х 60 см, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (658942) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (2)
420,41 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Підволочиськ, вул. Патріарха Мстислава, 102
Всього: упаковка (4)
783,99
Економія: -158,89 грн
625,10 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Незалежності, 14
Всього: упаковка (1)
752,99
Економія: -127,89 грн
625,10 грн
Ощад аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
767,99
Економія: -142,89 грн
625,10 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (5)
1202,00 грн
Екостатус
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (3)
1117,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом