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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Стетоскопи та стетофонендоскопи

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Стетоскопи та стетофонендоскопи
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СТЕТОСКОП "GAMMA"
СТЕТОСКОП "GAMMA"
Модель 110 однобічна голівка №1
Тітан Медікал
від 143,09 грн
в 337 аптеках
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від 388,00 грн
в 284 аптеках
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-10 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від 207,90 грн
в 226 аптеках
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Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 188,28 грн
в 158 аптеках
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Стетоскоп з односторонньою головкою Paramed
Стетоскоп з односторонньою головкою Paramed
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 129,90 грн
в 138 аптеках
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СТЕТОСКОП "GAMMA"
СТЕТОСКОП "GAMMA"
Модель 110 односторонiй №1
Ningbo Free Trade Zone Tenso Medical Instruments
від 147,96 грн
в 87 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Червоний №1
Літтл Доктор
від 152,80 грн
в 15 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 161,70 грн
в 14 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Колір чорний №1
Літтл Доктор
від 151,50 грн
в 13 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-30 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 283,00 грн
в 10 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-I
СТЕТОСКОП LD PROF-I
Терапевтичний №1
Літтл Доктор
від 238,09 грн
в 9 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-II
СТЕТОСКОП LD PROF-II
Педіатричний №1
Літтл Доктор
від 188,62 грн
в 6 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Зелений №1
Літтл Доктор
від 159,30 грн
в 6 аптеках інших міст
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Стетоскоп з односторонньою головкою Paramed
Стетоскоп з односторонньою головкою Paramed
№1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
від 172,30 грн
в 6 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-20 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 161,07 грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, синий №1
Літтл Доктор
від 416,10 грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Фіолетовий №1
Літтл Доктор
від 155,40 грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Синій №1
Літтл Доктор
від 151,50 грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП "GAMMA"
СТЕТОСКОП "GAMMA"
Модель 110 №1
від 172,00 грн
в 4 аптеках
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта №1
Літтл Доктор
від 525,27 грн
в 4 аптеках
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