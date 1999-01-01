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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Стетоскопи та стетофонендоскопи
Медичні вироби
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи двосторонні
стетофонендоскопи односторонні
стетофонендоскопи інші
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СТЕТОСКОП "GAMMA"
Модель 110 однобічна голівка №1
Тітан Медікал
від
143,09
грн
в 337 аптеках
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від
388,00
грн
в 284 аптеках
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-10 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від
207,90
грн
в 226 аптеках
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Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
188,28
грн
в 158 аптеках
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Стетоскоп з односторонньою головкою Paramed
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
129,90
грн
в 138 аптеках
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СТЕТОСКОП "GAMMA"
Модель 110 односторонiй №1
Ningbo Free Trade Zone Tenso Medical Instruments
від
147,96
грн
в 87 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Червоний №1
Літтл Доктор
від
152,80
грн
в 15 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
161,70
грн
в 14 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Колір чорний №1
Літтл Доктор
від
151,50
грн
в 13 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-30 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
283,00
грн
в 10 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-I
Терапевтичний №1
Літтл Доктор
від
238,09
грн
в 9 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-II
Педіатричний №1
Літтл Доктор
від
188,62
грн
в 6 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Зелений №1
Літтл Доктор
від
159,30
грн
в 6 аптеках інших міст
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Стетоскоп з односторонньою головкою Paramed
№1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
від
172,30
грн
в 6 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-20 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
161,07
грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, синий №1
Літтл Доктор
від
416,10
грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Фіолетовий №1
Літтл Доктор
від
155,40
грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-PLUS
Синій №1
Літтл Доктор
від
151,50
грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП "GAMMA"
Модель 110 №1
від
172,00
грн
в 4 аптеках
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта №1
Літтл Доктор
від
525,27
грн
в 4 аптеках
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Форма випуску
Acoustica
Acoustica XP з подв. голов.
ER Premier
LD-91
MD One д/дорослих з подв. гол.
MD з подвійною головкою
ProCardial C3
ProCardial ERA з одностор.гол.
S-10
S-20
S-30
SE-10
SE-20
SLDE терапевтичний
ST-77
Sprague Rappaport
д/доросл. з подвійною головкою
д/дітей з подвійною головкою
д/немовлят неонатальний
д/немовлят та дітей серед. вік
д/немовлят із подв. голов.
для дітей
зелений
кардіолог.класич. з/подв гол
кардіологічний класич.
мод. 120
модель 110
педіатричний
педіатричний з подвійною голов
тип Раппопорта
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сталевий
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Little Doctor
Medica Project
Ningbo Free Trade Zone Tenso Medical Instruments
Tytan Medical
Wenzhou Bokang Instruments
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Wuxi Medical Instrument Factory
Літтл Доктор
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Медхауз Свис Гмбх
Мікролайф
Тетафарм
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