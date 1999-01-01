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Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи двосторонні
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи двосторонні
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від
388,00
грн
в 284 аптеках
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-10 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від
207,90
грн
в 226 аптеках
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Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
188,28
грн
в 158 аптеках
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СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від
161,70
грн
в 14 аптеках
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-30 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
283,00
грн
в 10 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-I
Терапевтичний №1
Літтл Доктор
від
238,09
грн
в 9 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-II
Педіатричний №1
Літтл Доктор
від
188,62
грн
в 6 аптеках
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-20 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
161,07
грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, синий №1
Літтл Доктор
від
416,10
грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта №1
Літтл Доктор
від
525,27
грн
в 4 аптеках
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, червоний №1
Літтл Доктор
від
440,30
грн
в 3 аптеках інших міст
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Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
№1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
від
177,20
грн
в 2 аптеках
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СТЕТОСКОП LD STE TIME
Тип раппопорта фіолетовий №1
Літтл Доктор
від
567,34
грн
в 1 аптеці
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Кардіологічний класичний з подвійною головкою сталевий модель 797glrg №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
8436,18
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп
St-77 №1
Мікролайф
від
335,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят із подвійною головкою сталевий модель 777i колір 09 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
2532,23
грн
в 1 аптеці інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, зелений №1
Літтл Доктор
від
506,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят із подвійною головкою сталевий модель 777i колір 08 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
1896,38
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Md з подвійною головкою сталевий модель 777 колір 27 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
2516,75
грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Md з подвійною головкою сталевий модель 777 колір 23 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
2515,48
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
Acoustica XP з подв. голов.
LD-91
MD One д/дорослих з подв. гол.
MD з подвійною головкою
S-20
S-30
SE-10
SE-20
ST-77
д/доросл. з подвійною головкою
д/дітей з подвійною головкою
д/немовлят із подв. голов.
кардіолог.класич. з/подв гол
мод. 120
педіатричний
педіатричний з подвійною голов
тип Раппопорта
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Пакування
сталевий
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Little Doctor
Medica Project
Wenzhou Bokang Instruments
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Літтл Доктор
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Медхауз Свис Гмбх
Мікролайф
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