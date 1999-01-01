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Стетоскопи та стетофонендоскопи

стетофонендоскопи двосторонні

Медичні вироби

01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи двосторонні
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-20 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від 388,00 грн
в 284 аптеках
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СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
СТЕТОСКОП тм PROMEDICA
Se-10 №1
Wenzhou Longwan Medical Device Factoy
від 207,90 грн
в 226 аптеках
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Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 188,28 грн
в 158 аптеках
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СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
№1
Wenzhou Bokang Instruments
від 161,70 грн
в 14 аптеках
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-30 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 283,00 грн
в 10 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD PROF-I
СТЕТОСКОП LD PROF-I
Терапевтичний №1
Літтл Доктор
від 238,09 грн
в 9 аптеках
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СТЕТОСКОП LD PROF-II
СТЕТОСКОП LD PROF-II
Педіатричний №1
Літтл Доктор
від 188,62 грн
в 6 аптеках
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СТЕТОСКОП Dr.Frei
СТЕТОСКОП Dr.Frei
S-20 №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 161,07 грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, синий №1
Літтл Доктор
від 416,10 грн
в 5 аптеках інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта №1
Літтл Доктор
від 525,27 грн
в 4 аптеках
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, червоний №1
Літтл Доктор
від 440,30 грн
в 3 аптеках інших міст
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Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
Стетоскоп з двосторонньою головкою Paramed
№1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
від 177,20 грн
в 2 аптеках
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СТЕТОСКОП LD STE TIME
СТЕТОСКОП LD STE TIME
Тип раппопорта фіолетовий №1
Літтл Доктор
від 567,34 грн
в 1 аптеці
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Кардіологічний класичний з подвійною головкою сталевий модель 797glrg №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 8436,18 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп
Стетоскоп
St-77 №1
Мікролайф
від 335,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят із подвійною головкою сталевий модель 777i колір 09 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 2532,23 грн
в 1 аптеці інших міст
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СТЕТОСКОП LD SPECIAL
СТЕТОСКОП LD SPECIAL
Тип раппопорта, зелений №1
Літтл Доктор
від 506,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят із подвійною головкою сталевий модель 777i колір 08 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 1896,38 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Md з подвійною головкою сталевий модель 777 колір 27 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 2516,75 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Md з подвійною головкою сталевий модель 777 колір 23 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 2515,48 грн
в 1 аптеці інших міст
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