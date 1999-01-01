Київ
Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи інші
Медичні вироби
01
Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи інші
Сортування:
По популярності
Фільтр
СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
Жовтий №1
Wenzhou Bokang Instruments
від
191,40
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 03 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
1560,89
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Sprague rappaport модель 767 колір ich №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
1449,27
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Er premier модель 797dd колір 13 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
5114,66
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят та дітей серед. віку модель 787 колір isp №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
754,76
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Procardial c3 модель 797cc колір 10 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
6263,75
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Er premier модель 797dd колір 11 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
5139,55
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят та дітей серед. віку модель 787 колір ich №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
759,62
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 14 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від
1564,43
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Sprague rappaport модель 767 колір 04 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Кардіологічний класич. модель 797 колір 04 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Acoustica модель 747xprg колір 29 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 08 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 23 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Sprague rappaport модель 767 колір 10 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят та дітей серед. віку модель 787 колір ico №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Er premier модель 797ddk колір золотий №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для дітей модель pulse time 740с колір 10 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп
№1
Тетафарм
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стетоскоп MDF (МДФ)
Кардіологічний класич. модель 797 колір 17 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
Acoustica
ER Premier
ProCardial C3
Sprague Rappaport
д/немовлят неонатальний
д/немовлят та дітей серед. вік
для дітей
кардіологічний класич.
Показати всі
Виробник
Wenzhou Bokang Instruments
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Тетафарм
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню