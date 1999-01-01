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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Стетоскопи та стетофонендоскопи
стетофонендоскопи інші
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СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
СТЕТОСКОП РАППОПОРТА PARAMED
Жовтий №1
Wenzhou Bokang Instruments
від 191,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 03 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 1560,89 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Sprague rappaport модель 767 колір ich №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 1449,27 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Er premier модель 797dd колір 13 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 5114,66 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят та дітей серед. віку модель 787 колір isp №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 754,76 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Procardial c3 модель 797cc колір 10 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 6263,75 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Er premier модель 797dd колір 11 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 5139,55 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят та дітей серед. віку модель 787 колір ich №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 759,62 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 14 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
від 1564,43 грн
в 1 аптеці інших міст
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Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Sprague rappaport модель 767 колір 04 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Кардіологічний класич. модель 797 колір 04 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Acoustica модель 747xprg колір 29 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 08 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят неонатальний модель 787xp колір 23 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Sprague rappaport модель 767 колір 10 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для немовлят та дітей серед. віку модель 787 колір ico №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Er premier модель 797ddk колір золотий №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Для дітей модель pulse time 740с колір 10 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
Стетоскоп
Стетоскоп
№1
Тетафарм
Немає в наявності
Стетоскоп MDF (МДФ)
Стетоскоп MDF (МДФ)
Кардіологічний класич. модель 797 колір 17 №1
МДФ Инструментс Медифренд Инк.
Немає в наявності
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