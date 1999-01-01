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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

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Клей БФ-6
Клей БФ-6
Рідина для зовнішнього застосування флакон скляний 25 г №1
Лубнифарм
від 122,58 грн
в 854 аптеках
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АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ
АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ
Пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 221,70 грн
в 707 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
10 см х 14 см №4
Дельта Медікел
від 256,16 грн
в 660 аптеках
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Клей БФ-6
Клей БФ-6
Рідина флакон 5 г з кисточкою №1
Лубнифарм
від 93,03 грн
в 580 аптеках
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АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ
АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ
Пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 233,88 грн
в 405 аптеках
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Клей БФ-6
Клей БФ-6
Рідина для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Лубнифарм
від 82,84 грн
в 376 аптеках
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ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Порошок 1 г №1
Aegis Lifesciences
від 185,81 грн
в 360 аптеках
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ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Стандарт, 80х50х10 мм №1
Aegis Lifesciences
від 156,17 грн
в 316 аптеках
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ІНТРОДЮСЕР
ІНТРОДЮСЕР
Int 7f №1
Балтон
від 832,40 грн
в 283 аптеках
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ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Спеціальна, 80х50х1 мм №1
Aegis Lifesciences
від 79,05 грн
в 60 аптеках
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НАБІР ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
НАБІР ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 27,37 грн
в 53 аптеках
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НАБIР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГIЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ №1 "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
НАБIР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГIЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ №1 "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Yada Technology Group
від 24,39 грн
в 13 аптеках
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ПОКРИТТЯ
ПОКРИТТЯ
120 см х 80 см однораз., стер. №1
Неман
від 18,51 грн
в 12 аптеках інших міст
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Джгут CBC-CLAS-SIC автоматичний багаторазового використання
Джгут CBC-CLAS-SIC автоматичний багаторазового використання
48 х 2,5 см із пряжкою з полікарбонату веселка червона №1
Альфамед
від 203,10 грн
в 9 аптеках інших міст
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НАБІР ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕДУРНИЙ
НАБІР ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕДУРНИЙ
№ 2 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 51,30 грн
в 8 аптеках
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Джгут CBC-CLAS-SIC автоматичний багаторазового використання
Джгут CBC-CLAS-SIC автоматичний багаторазового використання
48 х 2,5 см із пряжкою з полікарбонату веселка зелена №1
Альфамед
від 210,10 грн
в 8 аптеках інших міст
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МАТЕРІАЛ ХІРУРГІЧНИЙ ГЕМОСТАТИЧНИЙ, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ SURGICEL
МАТЕРІАЛ ХІРУРГІЧНИЙ ГЕМОСТАТИЧНИЙ, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ SURGICEL
5 х 35 см 1901gb №1
Етікон
від 762,50 грн
в 7 аптеках інших міст
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КОСНИЙ ВІСК BONE WAX
КОСНИЙ ВІСК BONE WAX
1029754 №1
Б. Браун
від 194,48 грн
в 7 аптеках
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КОМПЛЕКТ SUPERGLIDE PCN ДЛЯ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ НЕФРОСТОМІЇ, 2-Х ЕТАПНА ТЕХНІКА
КОМПЛЕКТ SUPERGLIDE PCN ДЛЯ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ НЕФРОСТОМІЇ, 2-Х ЕТАПНА ТЕХНІКА
Розмір 8 №1
Teleflex Medical
від 3232,00 грн
в 6 аптеках інших міст
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Гемостатичний порошок BleedStop
Гемостатичний порошок BleedStop
20 г №1
КоАг Медікал
від 209,00 грн
в 6 аптеках
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