Київ
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Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі
Витратні матеріали
інші матеріали
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Клей БФ-6
Рідина для зовнішнього застосування флакон скляний 25 г №1
Лубнифарм
від
122,58
грн
в 854 аптеках
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АКВА МАРІС® МОРСЬКА СІЛЬ
Пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
221,70
грн
в 707 аптеках
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Аргетт знеболюючий пластир з Лідокаїном
10 см х 14 см №4
Дельта Медікел
від
256,16
грн
в 660 аптеках
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Клей БФ-6
Рідина флакон 5 г з кисточкою №1
Лубнифарм
від
93,03
грн
в 580 аптеках
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АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ
Пакетик-саше №30
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
233,88
грн
в 405 аптеках
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Клей БФ-6
Рідина для зовнішнього застосування туба 15 г №1
Лубнифарм
від
82,84
грн
в 376 аптеках
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ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Порошок 1 г №1
Aegis Lifesciences
від
185,81
грн
в 360 аптеках
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ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Стандарт, 80х50х10 мм №1
Aegis Lifesciences
від
156,17
грн
в 316 аптеках
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ІНТРОДЮСЕР
Int 7f №1
Балтон
від
832,40
грн
в 283 аптеках
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ГУБКА ГЕМОСТАТИЧНА ХІРУРГІЧНА СТЕРИЛЬНА ЖЕЛАТИНОВА SURGISPON® ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ
Спеціальна, 80х50х1 мм №1
Aegis Lifesciences
від
79,05
грн
в 60 аптеках
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НАБІР ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ
№ 1 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
27,37
грн
в 53 аптеках
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НАБIР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГIЧНИЙ ОГЛЯДОВИЙ №1 "ВОЛЕС" ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
№1
Jiangsu Yada Technology Group
від
24,39
грн
в 13 аптеках
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ПОКРИТТЯ
120 см х 80 см однораз., стер. №1
Неман
від
18,51
грн
в 12 аптеках інших міст
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Джгут CBC-CLAS-SIC автоматичний багаторазового використання
48 х 2,5 см із пряжкою з полікарбонату веселка червона №1
Альфамед
від
203,10
грн
в 9 аптеках інших міст
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НАБІР ОТОЛАРИНГОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕДУРНИЙ
№ 2 №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
51,30
грн
в 8 аптеках
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Джгут CBC-CLAS-SIC автоматичний багаторазового використання
48 х 2,5 см із пряжкою з полікарбонату веселка зелена №1
Альфамед
від
210,10
грн
в 8 аптеках інших міст
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МАТЕРІАЛ ХІРУРГІЧНИЙ ГЕМОСТАТИЧНИЙ, ЩО РОЗСМОКТУЄТЬСЯ SURGICEL
5 х 35 см 1901gb №1
Етікон
від
762,50
грн
в 7 аптеках інших міст
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КОСНИЙ ВІСК BONE WAX
1029754 №1
Б. Браун
від
194,48
грн
в 7 аптеках
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КОМПЛЕКТ SUPERGLIDE PCN ДЛЯ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ НЕФРОСТОМІЇ, 2-Х ЕТАПНА ТЕХНІКА
Розмір 8 №1
Teleflex Medical
від
3232,00
грн
в 6 аптеках інших міст
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Гемостатичний порошок BleedStop
20 г №1
КоАг Медікал
від
209,00
грн
в 6 аптеках
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Форма випуску
10 см х 14 см
10 х 20 см
1029754
120 см х 80 см
140 см х 80 см
200 см х 160 см
210 см х 120 см
210 см х 160 см
210 х 120 см, щільн. 30 г/м
300 см х 160 см
411962, 5,1 см х 10,2 см
48 х 2,5 см пряжка з полікарб
5 х 35 см
5 х 7,5 см
70 мм х 100 мм
80 х 70 см
BP-S00032
Ch 18
ESTEM
INT 6F
INT 7F
INT8F
ДЕНТАЛЬНИЙ КУБИК, 10х10х10 мм
СПЕЦІАЛЬНА, 80х50х1 мм
СТАНДАРТ, 80х50х10 мм
СТОМАТОЛОГІЧНА, 20х20х0,7 мм
ТАМПОН ДЛЯ НОСА, 80х07 мм діам
ТАМПОН, 80х30 мм діам.
виконання XIV
пор.
розмір 120, 120х100х10 мм
розмір 8
рідина
рідина д/зовн. застос.
№ 1
№ 2
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Пакування
1 г
2.5 г
20 г
60 г
пакет 30 г
пакетик-саше
туба 15 г
фл. 5 г
фл. скляний 25 г
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Кількість штук в упаковці
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10
15
30
32
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Виробник
Aegis Lifesciences
Covidien Llc.
Delta Medical Promotions AG
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jiangsu Suyun Medical Materials
Jiangsu Yada Technology Group
Nantong Renon Laboratory Equipment
Teleflex Medical
Terumo
Zhejiang Yusheng Medical Instrument
Альфамед
Балтон
Джонсон енд Джонсон
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