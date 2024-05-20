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АКВА МАРІС® ЗБАГАЧЕНА МОРСЬКА СІЛЬ пакетик-саше, №30 - Одеса (157192) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: (10)
301,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: (15)
270,70 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: (29)
296,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
288,50 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
266,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
266,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
266,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: (29)
283,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: (28)
287,00
Економія: -28,29 грн
258,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: (25)
286,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: (15)
267,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
266,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
266,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
272,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
266,50 грн