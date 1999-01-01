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Прилади для вимірювання рівня глюкози крови

тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові

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Прилади для вимірювання рівня глюкози крови
тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужка №50
Bionime Corporation
від 372,84 грн
в 735 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Ms №50
Foracare Suisse
від 350,56 грн
в 709 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest
Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest
Gs 300 №50
Bionime Corporation
від 366,83 грн
в 702 аптеках
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Тест-смужки Акку-Чек® Актив
Тест-смужки Акку-Чек® Актив
№50
Roche Diabetes Care GmbH
від 389,02 грн
в 681 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Dm №50
Foracare Suisse
від 348,94 грн
в 671 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GLUNEO® LITE
ТЕСТ-СМУЖКИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GLUNEO® LITE
Тест-смужка №50
ОСАНГ Хелскер
від 404,92 грн
в 649 аптеках
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Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові Longevita Family
Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові Longevita Family
Тест-смужка №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від 170,00 грн
в 605 аптеках
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Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS
Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS
Тест-смужка №50
Байєр Діагностик
від 379,05 грн
в 597 аптеках
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Тест-смужки Акку-Чек® Перформа
Тест-смужки Акку-Чек® Перформа
№50
Roche Diabetes Care GmbH
від 313,90 грн
в 583 аптеках
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Тест-смужки One Touch Ultra Plus
Тест-смужки One Touch Ultra Plus
№50
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 361,25 грн
в 571 аптеці
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Тест-смужки One Touch Select
Тест-смужки One Touch Select
Тест-смужка №50
Lifescan Europe a Division of Cilag GmbH International
від 384,78 грн
в 551 аптеці
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Comfort
Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Comfort
Тест-смужка №50
Taidoc Technology Corporation
від 263,65 грн
в 523 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужка №25
Bionime Corporation
від 191,26 грн
в 457 аптеках
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Тест-смужки для систем для визначення рівня глюкози в крові Oh'Care® Lite
Тест-смужки для систем для визначення рівня глюкози в крові Oh'Care® Lite
Тест-смужки №50
ОСАНГ Хелскер
від 420,13 грн
в 437 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові УЛЬТРА
Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові УЛЬТРА
2b №50
Джiанксi AIKEA Мсдикал Тсхнолоджи Ко., Лтд.
від 202,00 грн
в 417 аптеках
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Тест-смужки One Touch Ultra
Тест-смужки One Touch Ultra
№50
Лайфскен
від 389,47 грн
в 346 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ LONGEVITA
ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ LONGEVITA
№50
Visgeneer
від 251,10 грн
в 344 аптеках
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IME-DC тест-смужки на глюкозу
IME-DC тест-смужки на глюкозу
Тест-смужка №50
IME-DC
від 329,56 грн
в 344 аптеках
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Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові Longevita Smart
Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові Longevita Smart
Тест-смужки №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від 310,00 грн
в 337 аптеках
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Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S
Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S
Тест-смужка №50
Олл Медікус Ко., Лтд.
від 188,71 грн
в 311 аптеці
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