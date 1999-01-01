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Прилади для вимірювання рівня глюкози крови
тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові
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Прилади для вимірювання рівня глюкози крови
тест-смужки для визначення рівня глюкози в крові
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужка №50
Bionime Corporation
від
372,84
грн
в 735 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Ms №50
Foracare Suisse
від
350,56
грн
в 709 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest
Gs 300 №50
Bionime Corporation
від
366,83
грн
в 702 аптеках
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Тест-смужки Акку-Чек® Актив
№50
Roche Diabetes Care GmbH
від
389,02
грн
в 681 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GAMMA
Dm №50
Foracare Suisse
від
348,94
грн
в 671 аптеці
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ТЕСТ-СМУЖКИ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ GLUNEO® LITE
Тест-смужка №50
ОСАНГ Хелскер
від
404,92
грн
в 649 аптеках
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Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові Longevita Family
Тест-смужка №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від
170,00
грн
в 605 аптеках
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Тест-смужки для вимірювання рівня глюкози в крові CONTOUR PLUS
Тест-смужка №50
Байєр Діагностик
від
379,05
грн
в 597 аптеках
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Тест-смужки Акку-Чек® Перформа
№50
Roche Diabetes Care GmbH
від
313,90
грн
в 583 аптеках
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Тест-смужки One Touch Ultra Plus
№50
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
361,25
грн
в 571 аптеці
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Тест-смужки One Touch Select
Тест-смужка №50
Lifescan Europe a Division of Cilag GmbH International
від
384,78
грн
в 551 аптеці
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози у крові 2B Comfort
Тест-смужка №50
Taidoc Technology Corporation
від
263,65
грн
в 523 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові Rightest ELSA
Тест-смужка №25
Bionime Corporation
від
191,26
грн
в 457 аптеках
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Тест-смужки для систем для визначення рівня глюкози в крові Oh'Care® Lite
Тест-смужки №50
ОСАНГ Хелскер
від
420,13
грн
в 437 аптеках
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Тест-смужки для контролю рівня глюкози в крові УЛЬТРА
2b №50
Джiанксi AIKEA Мсдикал Тсхнолоджи Ко., Лтд.
від
202,00
грн
в 417 аптеках
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Тест-смужки One Touch Ultra
№50
Лайфскен
від
389,47
грн
в 346 аптеках
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ТЕСТ-СМУЖКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ В КРОВІ LONGEVITA
№50
Visgeneer
від
251,10
грн
в 344 аптеках
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IME-DC тест-смужки на глюкозу
Тест-смужка №50
IME-DC
від
329,56
грн
в 344 аптеках
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Тест-смужки для вимірювання глюкози в крові Longevita Smart
Тест-смужки №50
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
від
310,00
грн
в 337 аптеках
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Тест-смужки до системи моніторингу рівня глюкози в крові GlucoDr.S™ AGM-513S
Тест-смужка №50
Олл Медікус Ко., Лтд.
від
188,71
грн
в 311 аптеці
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2B
BS01
DM
GS 300
GS 550
MS
S0217
д/самотестування
тест-смужка
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77 Elektronika Muszeripari
Acon Labs
All Medicus
Bayer Diagnostic
Bionime Corporation
Foracare Suisse
Guilin Royalyze Medical Instrument
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments
I-sens
IME-DC
Infopia
Johnson & Johnson
Lifescan Europe a Division of Cilag GmbH International
MED TRUST
MED TRUST Handelsgesellschaft m.b.H.
NewMed GmbH
OSANG Healthcare
Roche Diabetes Care GmbH
SD Biosensor Inc.
Taidoc Technology Corporation
Visgeneer
Джiанксi AIKEA Мсдикал Тсхнолоджи Ко., Лтд.
Допомога-I
Норма
ОСАНГ Хелскер
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