Виробник: RocheТОВ Рош Україна
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх
0-800-501-501 (тільки в межах України)
www.roche.ua
від 84825,00 грн
Бактрим® Суспензія для перорального застосування, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Рош
Немає в наявності
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 160 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Пер'Єта® Концентрат для розчину для інфузій, 420 мг/14 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 84825,00 грн
Бактрим® Суспензія для перорального застосування, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Рош
Немає в наявності
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 160 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Пер'Єта® Концентрат для розчину для інфузій, 420 мг/14 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції