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Список виробниківRRoche

Виробник: Roche

ТОВ Рош Україна
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх
0-800-501-501 (тільки в межах України)
www.roche.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Котеллік® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 63; Рош
Котеллік® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 63 Рош
В 2 аптеках
від 84825,00 грн
Ціни в аптеках
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 25; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 25 Roche Diabetes Care GmbH
В 315 аптеках
від 135,77 грн
Ціни в аптеках
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 200; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 200 Roche Diabetes Care GmbH
В 63 аптеках
від 778,06 грн
Ціни в аптеках
Селлсепт® капсули, 250 мг, № 100; Рош
Селлсепт® Капсули, 250 мг, № 100 Рош
В 78 аптеках
від 1689,35 грн
Ціни в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® АКТИВ модель gb, № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® АКТИВ Модель gb, № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 317 аптеках
від 687,68 грн
Ціни в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® ІНСТАНТ № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® ІНСТАНТ № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 149 аптеках
від 847,44 грн
Ціни в аптеках
Тест-смужки Акку-Чек® Актив № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-смужки Акку-Чек® Актив № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 595 аптеках
від 337,44 грн
Ціни в аптеках
Тест-смужки Акку-Чек® Інстант № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-смужки Акку-Чек® Інстант № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 268 аптеках
від 349,55 грн
Ціни в аптеках
Тест-смужки Акку-Чек® Перформа № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-смужки Акку-Чек® Перформа № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 465 аптеках
від 391,59 грн
Ціни в аптеках
Бактрим® суспензія для перорального застосування, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Рош
Бактрим® Суспензія для перорального застосування, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Рош
Немає в наявності
Бондронат® концентрат для розчину для інфузій, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1; Рош
Бондронат® Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1 Рош
Немає в наявності
Бондронат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28; Рош
Бондронат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28 Рош
Немає в наявності
Еврісді порошок для орального розчину, 0,75 мг/мл, пляшка, мл, в комплекті з адаптером і шприцами оральными, з адаптером і шприцами оральн., № 1; Рош
Еврісді Порошок для орального розчину, 0,75 мг/мл, пляшка, мл, в комплекті з адаптером і шприцами оральными, з адаптером і шприцами оральн., № 1 Рош
Немає в наявності
Енспрінг® розчин для ін'єкцій, 120 мг, попередньо заповнений шприц, № 1; Рош
Енспрінг® Розчин для ін'єкцій, 120 мг, попередньо заповнений шприц, № 1 Рош
Немає в наявності
Еріведж® капсули, 150 мг, пляшка, № 28; Рош
Еріведж® Капсули, 150 мг, пляшка, № 28 Рош
Немає в наявності
Кадсіла® порошок для концентрату для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1; Рош Україна
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Кадсіла® порошок для концентрату для розчину для інфузій, 160 мг, флакон, № 1; Рош Україна
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 160 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Пер'Єта® концентрат для розчину для інфузій, 420 мг/14 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Пер'Єта® Концентрат для розчину для інфузій, 420 мг/14 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх
0-800-501-501 (тільки в межах України)
www.roche.ua
Знайдено: 18 препаратів
Котеллік® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 63; Рош
Котеллік® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 63 Рош
В 2 аптеках
від 84825,00 грн
Ціни в аптеках
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 25; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 25 Roche Diabetes Care GmbH
В 315 аптеках
від 135,77 грн
Ціни в аптеках
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 200; Roche Diabetes Care GmbH
Ланцети Акку-Чек® Софтклікс № 200 Roche Diabetes Care GmbH
В 63 аптеках
від 778,06 грн
Ціни в аптеках
Селлсепт® капсули, 250 мг, № 100; Рош
Селлсепт® Капсули, 250 мг, № 100 Рош
В 78 аптеках
від 1689,35 грн
Ціни в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® АКТИВ модель gb, № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® АКТИВ Модель gb, № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 317 аптеках
від 687,68 грн
Ціни в аптеках
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® ІНСТАНТ № 1; Roche Diabetes Care GmbH
СИСТЕМА ДЛЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ АККУ-ЧЕК® ІНСТАНТ № 1 Roche Diabetes Care GmbH
В 149 аптеках
від 847,44 грн
Ціни в аптеках
Тест-смужки Акку-Чек® Актив № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-смужки Акку-Чек® Актив № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 595 аптеках
від 337,44 грн
Ціни в аптеках
Тест-смужки Акку-Чек® Інстант № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-смужки Акку-Чек® Інстант № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 268 аптеках
від 349,55 грн
Ціни в аптеках
Тест-смужки Акку-Чек® Перформа № 50; Roche Diabetes Care GmbH
Тест-смужки Акку-Чек® Перформа № 50 Roche Diabetes Care GmbH
В 465 аптеках
від 391,59 грн
Ціни в аптеках
Бактрим® суспензія для перорального застосування, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Рош
Бактрим® Суспензія для перорального застосування, 240 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Рош
Немає в наявності
Бондронат® концентрат для розчину для інфузій, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1; Рош
Бондронат® Концентрат для розчину для інфузій, 6 мг, флакон, 6 мл, № 1 Рош
Немає в наявності
Бондронат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28; Рош
Бондронат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28 Рош
Немає в наявності
Еврісді порошок для орального розчину, 0,75 мг/мл, пляшка, мл, в комплекті з адаптером і шприцами оральными, з адаптером і шприцами оральн., № 1; Рош
Еврісді Порошок для орального розчину, 0,75 мг/мл, пляшка, мл, в комплекті з адаптером і шприцами оральными, з адаптером і шприцами оральн., № 1 Рош
Немає в наявності
Енспрінг® розчин для ін'єкцій, 120 мг, попередньо заповнений шприц, № 1; Рош
Енспрінг® Розчин для ін'єкцій, 120 мг, попередньо заповнений шприц, № 1 Рош
Немає в наявності
Еріведж® капсули, 150 мг, пляшка, № 28; Рош
Еріведж® Капсули, 150 мг, пляшка, № 28 Рош
Немає в наявності
Кадсіла® порошок для концентрату для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1; Рош Україна
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 100 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Кадсіла® порошок для концентрату для розчину для інфузій, 160 мг, флакон, № 1; Рош Україна
Кадсіла® Порошок для концентрату для розчину для інфузій, 160 мг, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
Пер'Єта® концентрат для розчину для інфузій, 420 мг/14 мл, флакон, № 1; Рош Україна
Пер'Єта® Концентрат для розчину для інфузій, 420 мг/14 мл, флакон, № 1 Рош Україна
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції