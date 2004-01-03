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Виробник: Unique Pharmaceutical Laboratories

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03040, Киев, ул. Васильковская, 1, офис 110
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(044) 258-50-98
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Знайдено: 18 препаратів
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 103 аптеках
від 62,55 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 541 аптеці
від 90,93 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Євро таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Амлодипін Євро Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 279 аптеках
від 26,07 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Євро таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Амлодипін Євро Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 237 аптеках
від 34,22 грн
Ціни в аптеках
Долокс Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Долокс Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 198 аптеках
від 131,48 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 1 аптеці
від 64,14 грн
Ціни в аптеках
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування, туба, 30 г, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Метрогіл® Гель для зовнішнього застосування, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 970 аптеках
від 180,17 грн
Ціни в аптеках
Метрогіл® розчин для інфузій, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Метрогіл® Розчин для інфузій, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 204 аптеках
від 41,58 грн
Ціни в аптеках
Метрогіл® вагінальний гель гель піхвовий, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Метрогіл® вагінальний гель Гель піхвовий, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 5 аптеках інших міст
від 79,10 грн
Ціни в інших містах
Мукотек® сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 260 аптеках
від 198,46 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 878 аптеках
від 65,21 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 848 аптеках
від 194,00 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 392 аптеках
від 291,00 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 857 аптеках
від 94,93 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 900 аптеках
від 277,49 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 514 аптеках
від 398,30 грн
Ціни в аптеках
Пантозол таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Пантозол Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 306 аптеках
від 183,59 грн
Ціни в аптеках
Ранітидин Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, стрип, № 20; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Ранітидин Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, стрип, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 174 аптеках
від 40,60 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
03040, Киев, ул. Васильковская, 1, офис 110
(044) 258-50-98
(044) 258-50-98
www.jbcpl.com
Знайдено: 18 препаратів
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 103 аптеках
від 62,55 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 541 аптеці
від 90,93 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Євро таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Амлодипін Євро Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 279 аптеках
від 26,07 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін Євро таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Амлодипін Євро Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 237 аптеках
від 34,22 грн
Ціни в аптеках
Долокс Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Долокс Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 198 аптеках
від 131,48 грн
Ціни в аптеках
Левофлоксацин розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 1 аптеці
від 64,14 грн
Ціни в аптеках
Метрогіл® гель для зовнішнього застосування, туба, 30 г, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Метрогіл® Гель для зовнішнього застосування, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 970 аптеках
від 180,17 грн
Ціни в аптеках
Метрогіл® розчин для інфузій, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Метрогіл® Розчин для інфузій, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 204 аптеках
від 41,58 грн
Ціни в аптеках
Метрогіл® вагінальний гель гель піхвовий, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Метрогіл® вагінальний гель Гель піхвовий, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 5 аптеках інших міст
від 79,10 грн
Ціни в інших містах
Мукотек® сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 260 аптеках
від 198,46 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 878 аптеках
від 65,21 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 848 аптеках
від 194,00 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 392 аптеках
від 291,00 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 857 аптеках
від 94,93 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 900 аптеках
від 277,49 грн
Ціни в аптеках
Новагра Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 514 аптеках
від 398,30 грн
Ціни в аптеках
Пантозол таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Пантозол Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 306 аптеках
від 183,59 грн
Ціни в аптеках
Ранітидин Євро таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, стрип, № 20; Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Ранітидин Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, стрип, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
В 174 аптеках
від 40,60 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції