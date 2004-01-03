Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 62,55 грн
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 90,93 грн
Амлодипін Євро Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 26,07 грн
Амлодипін Євро Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 34,22 грн
Долокс Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 131,48 грн
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 64,14 грн
Метрогіл® Гель для зовнішнього застосування, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 180,17 грн
Метрогіл® Розчин для інфузій, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 41,58 грн
Метрогіл® вагінальний гель Гель піхвовий, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 79,10 грн
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 198,46 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 65,21 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 194,00 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 291,00 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 94,93 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 277,49 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 398,30 грн
Пантозол Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 183,59 грн
Ранітидин Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, стрип, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 40,60 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 6 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 62,55 грн
Азитроміцин Євро Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 90,93 грн
Амлодипін Євро Таблетки, 5 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 26,07 грн
Амлодипін Євро Таблетки, 10 мг, контурна чарункова упаковка, коробка, коробка, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 34,22 грн
Долокс Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 131,48 грн
Левофлоксацин Розчин для інфузій, 5 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 64,14 грн
Метрогіл® Гель для зовнішнього застосування, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 180,17 грн
Метрогіл® Розчин для інфузій, 500 мг, флакон, 100 мл, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 41,58 грн
Метрогіл® вагінальний гель Гель піхвовий, 10 мг/г, туба, 30 г, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 79,10 грн
Мукотек® Сироп, флакон, 100 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 198,46 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 65,21 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 194,00 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 291,00 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 1 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 94,93 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 4 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 277,49 грн
Новагра Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, у картонній коробці, у картонній коробці, № 8 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 398,30 грн
Пантозол Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 183,59 грн
Ранітидин Євро Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг, стрип, № 20 Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 40,60 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції