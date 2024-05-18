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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, №6 - Дніпро (Дніпропетровськ) (504759) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (4)
103,88
Економія: -5,30 грн
98,58 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
106,10
Економія: -7,52 грн
98,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
104,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (3)
108,66 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
105,18
Економія: -4,28 грн
100,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
99,02
Економія: -5,59 грн
93,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
104,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
104,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
104,60 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (5)
108,26
Економія: -6,36 грн
101,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
96,82
Економія: -3,39 грн
93,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (2)
106,52
Економія: -5,74 грн
100,78 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
109,67
Економія: -17,73 грн
91,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (2)
97,95 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
104,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
108,22
Економія: -4,39 грн
103,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
Всього: упаковка (2)
72,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
98,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
97,86
Економія: -3,46 грн
94,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (66)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
104,60 грн