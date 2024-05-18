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Азитроміцин Євро таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Дніпро (Дніпропетровськ) (504761) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (98)
110,54
Економія: -5,64 грн
104,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (65)
108,06
Економія: -3,16 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (22)
111,90
Економія: -7,00 грн
104,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
109,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (19)
109,35
Економія: -4,45 грн
104,90 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (12)
111,70
Економія: -6,80 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (8)
110,22
Економія: -6,22 грн
104,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
116,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (22)
108,23
Економія: -3,33 грн
104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
104,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (37)
111,95
Економія: -7,05 грн
104,90 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (22)
111,45
Економія: -6,55 грн
104,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (19)
108,71
Економія: -3,81 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (15)
109,93
Економія: -5,93 грн
104,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (6)
104,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (7)
108,63
Економія: -3,73 грн
104,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
Всього: упаковка (1)
101,35 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (15)
111,89
Економія: -6,99 грн
104,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (8)
109,34
Економія: -4,44 грн
104,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (15)
101,42 грн