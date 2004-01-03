від 102,07 грн
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
від 329,65 грн
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
від 660,25 грн
Ізокет® Спрей оромукозний, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1 Зентіва
від 364,93 грн
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
від 299,13 грн
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
від 231,64 грн
Кеппра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
від 1032,02 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
від 455,92 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
від 1035,95 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
від 993,73 грн
Ноотропіл® Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 ЮСБ Фарма Сектор
від 177,30 грн
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
від 104,40 грн
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20 ЮСБ Фарма Сектор
від 140,56 грн
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 20 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 60 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Зіртек® Краплі для перорального застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 102,07 грн
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
від 329,65 грн
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
від 660,25 грн
Ізокет® Спрей оромукозний, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1 Зентіва
від 364,93 грн
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
від 299,13 грн
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
від 231,64 грн
Кеппра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
від 1032,02 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
від 455,92 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
від 1035,95 грн
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
від 993,73 грн
Ноотропіл® Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 ЮСБ Фарма Сектор
від 177,30 грн
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
від 104,40 грн
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20 ЮСБ Фарма Сектор
від 140,56 грн
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 20 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 60 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Зіртек® Краплі для перорального застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції