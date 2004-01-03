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Знайдено: 18 препаратів
Атаракс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 25; ЮСБ Фарма Сектор
Атаракс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 25 ЮСБ Фарма Сектор
В 1051 аптеці
від 102,07 грн
Ціни в аптеках
Вазокет® таблетки, 600 мг, блістер, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Вазокет® Таблетки, 600 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 216 аптеках
від 373,45 грн
Ціни в аптеках
Вімпат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14; ЮСБ Фарма Сектор
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
В 18 аптеках
від 329,65 грн
Ціни в аптеках
Вімпат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14; ЮСБ Фарма Сектор
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
В 23 аптеках
від 660,25 грн
Ціни в аптеках
Ізокет® розчин для інфузій, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10; Зентіва
Ізокет® Розчин для інфузій, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10 Зентіва
В 9 аптеках
від 210,00 грн
Ціни в аптеках
Ізокет® спрей оромукозний, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1; Зентіва
Ізокет® Спрей оромукозний, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1 Зентіва
В 250 аптеках
від 364,93 грн
Ціни в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Зентіва
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
В 415 аптеках
від 299,13 грн
Ціни в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгованої дії, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Зентіва
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
В 996 аптеках
від 231,64 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
В 263 аптеках
від 1032,02 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
В 492 аптеках
від 455,92 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
В 617 аптеках
від 1035,95 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 347 аптеках
від 993,73 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 ЮСБ Фарма Сектор
В 312 аптеках
від 177,30 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 684 аптеках
від 104,40 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20 ЮСБ Фарма Сектор
В 593 аптеках
від 140,56 грн
Ціни в аптеках
Вазапростан® порошок для розчину для інфузій, 20 мкг, ампула, № 10; Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 20 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Вазапростан® порошок для розчину для інфузій, 60 мкг, ампула, № 10; Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 60 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Зіртек® краплі для перорального застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; ЮСБ Фарма Сектор
Зіртек® Краплі для перорального застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Киев, ул. Сковороды, 19
(044) 492-94-74
(044) 492-94-75
www.ucb.com
Знайдено: 18 препаратів
Атаракс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 25; ЮСБ Фарма Сектор
Атаракс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 25 ЮСБ Фарма Сектор
В 1051 аптеці
від 102,07 грн
Ціни в аптеках
Вазокет® таблетки, 600 мг, блістер, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Вазокет® Таблетки, 600 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 216 аптеках
від 373,45 грн
Ціни в аптеках
Вімпат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14; ЮСБ Фарма Сектор
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
В 18 аптеках
від 329,65 грн
Ціни в аптеках
Вімпат® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14; ЮСБ Фарма Сектор
Вімпат® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, № 14 ЮСБ Фарма Сектор
В 23 аптеках
від 660,25 грн
Ціни в аптеках
Ізокет® розчин для інфузій, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10; Зентіва
Ізокет® Розчин для інфузій, 0,1 %, ампула, 10 мл, № 10 Зентіва
В 9 аптеках
від 210,00 грн
Ціни в аптеках
Ізокет® спрей оромукозний, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1; Зентіва
Ізокет® Спрей оромукозний, 1,25 мг/1 доза, флакон, 15 мл, 300 доз, 300 доз, № 1 Зентіва
В 250 аптеках
від 364,93 грн
Ціни в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Зентіва
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 20 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
В 415 аптеках
від 299,13 грн
Ціни в аптеках
Кардикет® ретард таблетки пролонгованої дії, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50; Зентіва
Кардикет® ретард Таблетки пролонгованої дії, 40 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 50 Зентіва
В 996 аптеках
від 231,64 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Розчин оральний, 100 мг/мл, флакон, 300 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
В 263 аптеках
від 1032,02 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
В 492 аптеках
від 455,92 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 ЮСБ Фарма Сектор
В 617 аптеках
від 1035,95 грн
Ціни в аптеках
Кеппра® таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Кеппра® Таблетки, вкриті оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 347 аптеках
від 993,73 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, № 12 ЮСБ Фарма Сектор
В 312 аптеках
від 177,30 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 800 мг, № 30 ЮСБ Фарма Сектор
В 684 аптеках
від 104,40 грн
Ціни в аптеках
Ноотропіл® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20; ЮСБ Фарма Сектор
Ноотропіл® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1200 мг, № 20 ЮСБ Фарма Сектор
В 593 аптеках
від 140,56 грн
Ціни в аптеках
Вазапростан® порошок для розчину для інфузій, 20 мкг, ампула, № 10; Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 20 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Вазапростан® порошок для розчину для інфузій, 60 мкг, ампула, № 10; Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Вазапростан® Порошок для розчину для інфузій, 60 мкг, ампула, № 10 Амдіфарм Лімітед Ірландiя
Немає в наявності
Зіртек® краплі для перорального застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; ЮСБ Фарма Сектор
Зіртек® Краплі для перорального застосування, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 ЮСБ Фарма Сектор
Немає в наявності
2
Стандартизація фармацевтичної продукції