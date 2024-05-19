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Атаракс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, №25 - Київ (2288) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1083 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
136,50
Економія: -34,43 грн
102,07 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (6)
144,80
Економія: -33,00 грн
111,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (5)
144,80
Економія: -33,00 грн
111,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
116,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (4)
129,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
128,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
114,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (47)
127,03 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (4)
144,50
Економія: -32,70 грн
111,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (13)
136,50
Економія: -34,43 грн
102,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (7)
211,60
Економія: -91,34 грн
120,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
115,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
126,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (7)
167,00
Економія: -48,51 грн
118,49 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (5)
144,80
Економія: -33,00 грн
111,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
144,80
Економія: -33,00 грн
111,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
127,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: упаковка (2)
144,60
Економія: -32,80 грн
111,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (5)
144,80
Економія: -33,00 грн
111,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (13)
130,41
Економія: -16,02 грн
114,39 грн