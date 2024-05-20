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Афлубін® краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл, №1 - Одеса (11375) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
244,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
318,70
Економія: -96,20 грн
222,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
231,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
263,31
Економія: -14,41 грн
248,90 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
245,10 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
290,36 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
252,60 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
277,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
231,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
279,18
Економія: -61,59 грн
217,59 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
231,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
239,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
237,26
Економія: -36,91 грн
200,35 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
304,99
Економія: -84,13 грн
220,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
224,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (3)
230,69 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
270,20 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
290,94
Економія: -39,25 грн
251,69 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
228,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
245,10 грн