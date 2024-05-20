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АФЛУБІН® ПЛЮС СИРОП ВІД КАШЛЮ сироп пляшка 175 мл з мірним ковпачком, №1 - Одеса (528110) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 307 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
251,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
401,20
Економія: -123,80 грн
277,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
301,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
301,51
Економія: -42,20 грн
259,31 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (3)
300,40 грн
Меліса
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (1)
313,10 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
307,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
346,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
291,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
355,50
Економія: -80,49 грн
275,01 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
301,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (4)
304,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
293,40
Економія: -18,65 грн
274,75 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
364,99
Економія: -90,12 грн
274,87 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
324,81 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
304,50 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (5)
297,50 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (2)
328,73
Економія: -53,53 грн
275,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
288,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
337,09
Економія: -62,34 грн
274,75 грн