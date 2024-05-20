Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Одеса (153387) Лікарський препарат - ціни
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
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Одеса, вул. Толстого Льва, 32
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Одеса, вул. Пастера, 12
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
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Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Аптека нц
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
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Одеса, вул. Дворянська, 28
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
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Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Аптека копійка
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Всього: упаковка (190)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36