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Аертал® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, №60 - Одеса (153387) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 294 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
614,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2), блістер (1)
712,06
Економія: -104,34 грн
607,72 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
648,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
642,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
694,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
703,78
Економія: -89,06 грн
614,72 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
659,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: блістер (1)
609,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), блістер (2)
712,94
Економія: -104,81 грн
608,13 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
717,99
Економія: -121,22 грн
596,77 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (20)
642,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: блістер (3)
753,06 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
611,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (10)
704,40 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
658,45
Економія: -68,03 грн
590,42 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (3), блістер (2)
697,99
Економія: -95,17 грн
602,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1), блістер (4)
704,86
Економія: -82,05 грн
622,81 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
683,99
Економія: -87,22 грн
596,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (190)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
632,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (40)
574,60 грн