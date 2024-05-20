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Аертал® порошок для оральної суспензії 100 мг пакет, №20 - Одеса (364283) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 241 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
306,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: пакет (3)
352,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: порошок для оральної суспензії (19)
344,88
Економія: -25,07 грн
319,81 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: порошок для оральної суспензії (15)
348,40 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: порошок для оральної суспензії (16)
362,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
303,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
358,64
Економія: -59,20 грн
299,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
311,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
389,99
Економія: -86,66 грн
303,33 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: пакет (17)
307,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
311,00 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1), пакет (4)
350,51
Економія: -28,06 грн
322,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
368,61
Економія: -43,36 грн
325,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
352,99
Економія: -49,66 грн
303,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1), пакет (13)
362,82
Економія: -47,27 грн
315,55 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: порошок для оральної суспензії (15)
293,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
355,34
Економія: -34,24 грн
321,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
293,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
303,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (53)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
321,50 грн