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3.2.2.

Засоби для укладання 3.2.2. Класифікація

BABARIA ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ 100 мл, з матовим ефектом, з матовим еф.; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ 100 мл, з матовим ефектом, з матовим еф. ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 1 аптеці
від 250,00 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ЕКСТРА-СИЛЬНИЙ 200 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ ЕКСТРА-СИЛЬНИЙ 200 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 3 аптеках інших міст
від 166,40 грн
Ціни в інших містах
BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ З ЕФЕКТОМ МОКРОГО ВОЛОССЯ 200 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ГЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОССЯ З ЕФЕКТОМ МОКРОГО ВОЛОССЯ 200 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 1 аптеці
від 161,20 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ГЕЛЬ-ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ 200 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ГЕЛЬ-ВІСК ДЛЯ ВОЛОССЯ 200 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 1 аптеці
від 161,20 грн
Ціни в аптеках
BABARIA ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ 250 мл, для сильної фіксації, для сильної фіксації; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ 250 мл, для сильної фіксації, для сильної фіксації ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Немає в наявності
BABARIA ПІНКА ДЛЯ КУДРЯВОГО ВОЛОССЯ 250 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ПІНКА ДЛЯ КУДРЯВОГО ВОЛОССЯ 250 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 2 аптеках інших міст
від 185,00 грн
Ціни в інших містах
BABARIA ПІНКА ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ 250 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA ПІНКА ДЛЯ ОБ'ЄМУ ВОЛОССЯ 250 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
Немає в наявності
BABARIA СПРЕЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЛЯ ЕФЕКТУ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ 250 мл; ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
BABARIA СПРЕЙ ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ДЛЯ ЕФЕКТУ МОРСЬКИХ ХВИЛЬ 250 мл ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
В 2 аптеках інших міст
від 280,80 грн
Ціни в інших містах
Byphasse гель для кучерявого волосся розгладжуючий 250 мл; DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
Byphasse гель для кучерявого волосся розгладжуючий 250 мл DOBER IMPORT-EXPORT S.L.
В 30 аптеках
від 155,78 грн
Ціни в аптеках
H.Q. Beauty Keep Hair Color спрей термозахисний для волосся 100 мл, для всіх типів волосся, для всіх типів волосся; Alpen Pharma AG
H.Q. Beauty Keep Hair Color спрей термозахисний для волосся 100 мл, для всіх типів волосся, для всіх типів волосся Alpen Pharma AG
В 33 аптеках
від 302,40 грн
Ціни в аптеках
Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл, brooklyn, brooklyn; Каган Марина Павлівна
Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл, brooklyn, brooklyn Каган Марина Павлівна
В 5 аптеках
від 315,03 грн
Ціни в аптеках
Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл, new york, new york; Каган Марина Павлівна
Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл, new york, new york Каган Марина Павлівна
В 6 аптеках
від 315,80 грн
Ціни в аптеках
Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл, original, original; Каган Марина Павлівна
Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл, original, original Каган Марина Павлівна
В 5 аптеках
від 318,00 грн
Ціни в аптеках
Крем для укладання волосся тм Anian 250 мл; Інфарма Трейдінг Україна
Крем для укладання волосся тм Anian 250 мл Інфарма Трейдінг Україна
В 47 аптеках
від 279,78 грн
Ціни в аптеках
Крем для укладання кучерявого волосся з рослинним кератином тм Anian 250 мл; Інфарма Трейдінг Україна
Крем для укладання кучерявого волосся з рослинним кератином тм Anian 250 мл Інфарма Трейдінг Україна
В 110 аптеках
від 183,30 грн
Ціни в аптеках
Лак для волосся "Taft" volume fresh, 250 мл; Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co.KG
Лак для волосся "Taft" Volume fresh, 250 мл Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co.KG
Немає в наявності
МУС ДЛЯ НАДАННЯ ОБСЯГУ ТОНКОГО ВОЛОССЯ тм "RENE FURTERER" лінія VOLUMEA 200 мл; Пьер Фабр Дермо-Косметік
МУС ДЛЯ НАДАННЯ ОБСЯГУ ТОНКОГО ВОЛОССЯ тм "RENE FURTERER" лінія VOLUMEA 200 мл Пьер Фабр Дермо-Косметік
В 2 аптеках
від 741,18 грн
Ціни в аптеках
Олія для бороди "Barbers" 30 мл, brooklyn, brooklyn; Каган Марина Павлівна
Олія для бороди "Barbers" 30 мл, brooklyn, brooklyn Каган Марина Павлівна
В 6 аптеках
від 343,33 грн
Ціни в аптеках
Олія для бороди "Barbers" 30 мл, new york, new york; Каган Марина Павлівна
Олія для бороди "Barbers" 30 мл, new york, new york Каган Марина Павлівна
В 6 аптеках
від 343,41 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЛАК СУА ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ 100 мл; Laboratoires Phytosolba
ФІТОЛАК СУА ЛАК ДЛЯ ВОЛОССЯ 100 мл Laboratoires Phytosolba
В 5 аптеках
від 380,50 грн
Ціни в аптеках