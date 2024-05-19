Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби для укладанняБальзам для бороди "Barbers"Ціни в аптеках

Бальзам для бороди "Barbers" 50 мл New York - Київ (893365) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
333,97 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
335,43 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
336,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
336,61 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
334,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (1)
315,80 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (2)
337,38 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (2)
335,86 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
318,30 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (2)
315,20 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (1)
315,17 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
317,13 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (2)
316,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
316,79 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
316,85 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
314,99 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
337,35 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
315,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (4)
316,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Всього: упаковка (2)
317,07 грн