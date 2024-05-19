Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за тіломЗасоби з догляду за шкірою нігKROK MED П'ЯТКОВА ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ПРИ П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ХОДЬБИЦіни в аптеках

KROK MED П'ЯТКОВА ШПОРА БАЛЬЗАМ ДЛЯ НІГ ПРИ П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ ДЛЯ КОМФОРТНОЇ ХОДЬБИ 75 мл - Київ (318094) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 618 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
91,84 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
109,67 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
91,24 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (6)
119,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
89,60 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
120,21 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
151,40
Економія: -36,75 грн
114,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
109,36
Економія: -12,13 грн
97,23 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (5)
103,62 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
114,65 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
109,31 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
113,15
Економія: -14,90 грн
98,25 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
97,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
98,53
Економія: -5,40 грн
93,13 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
128,49
Економія: -31,30 грн
97,19 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
106,40 грн
Біла ромашка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
132,85
Економія: -3,99 грн
128,86 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
151,40
Економія: -36,75 грн
114,65 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
109,35
Економія: -15,76 грн
93,59 грн