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Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та морква №1
Нутриція Україна
від
23,91
грн
в 180 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки і какао №1
Нутриція Україна
від
24,82
грн
в 146 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г банан та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від
40,16
грн
в 135 аптеках
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Gerber снеки кукурудзяні з полуницею та бананом для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від
78,60
грн
в 121 аптеці
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Gerber снеки кукурудзяні для дітей
28 г №1
Нестле Україна
від
55,61
грн
в 112 аптеках
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Батончик для дітей вівсяний Milupa
З 12 місяців 20 г родзинки та малина №1
Нутриція Україна
від
24,82
грн
в 103 аптеках
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Палички кукурудзяні для дітей Milupa
З 7 міс. 20 г морква та вітамін b1 №1
Нутриція Україна
від
40,16
грн
в 79 аптеках
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Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
25 г полуниця-фінік №1
Компанія Вайз
від
43,64
грн
в 11 аптеках
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Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
25 г малина-манго №1
Компанія Вайз
від
43,64
грн
в 10 аптеках
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ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ШОКОЛАДНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
Humana
від
122,00
грн
в 10 аптеках інших міст
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ПЮРЕ ЗІ ЗЛАКАМИ ЗІ СМАКОМ ПЕЧИВО тм "ЧУДО-ЧАДО"
90 г №1
Завод консервний дитячого харчування
від
35,99
грн
в 10 аптеках
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ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ВАНІЛЬНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
Humana
від
125,00
грн
в 7 аптеках інших міст
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ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ВАННІЛЮ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
143,81
грн
в 2 аптеках
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ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ПЕЧИВОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №4
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
140,50
грн
в 1 аптеці
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ХУМАНА ПУДИНГ ДИТЯЧИЙ ВАНІЛЬНИЙ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №1
Humana
Немає в наявності
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Палички неглазуровані "Дитячі смаколики"
25 г овочевий мікс №1
Компанія Вайз
Немає в наявності
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ХУМАНА ПУДИНГ МАННИЙ З ПЕЧИВОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 8 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
100 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Немає в наявності
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Завод консервный детского питания
Компанія Вайз
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
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