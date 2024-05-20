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Дитяче харчуванняІнше дитяче харчуванняІнгредієнти для приготування стравIngredients for cookingHIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІЦіни в аптеках

HIPP ДИТЯЧІ ОРГАНІЧНІ СУХІ ХРУСТКІ ПЛАСТІВЦІ 200 г з 15 місяців, №1 - Одеса (480805) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
177,03 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
175,64 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
177,79 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
176,76 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (4)
175,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 37 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
168,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
133,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
133,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Єрусалимка, 4-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
133,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 38
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
133,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Стуса Василя, 12
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
133,70 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 13:00
133,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
177,44 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Незалежності, 2-А
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 13:00
133,70 грн
Аптека бам
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Умань, вул. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
133,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
176,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 13:00
133,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Велика Фонтанна, 31-Г
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
133,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 8
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 13:00
133,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 39
Всього: упаковка (4)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
133,70 грн