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Суміші для поліпшення травлення сухі
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СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 1
0-6 місяців 600 г №1
Нутриція Україна
від
463,49
грн
в 516 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN® ПОТРІЙНИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ"
800 г №1
Нестле Україна
від
900,76
грн
в 515 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ"З КУКУРУДЗЯНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
89,42
грн
в 491 аптеці
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СУМІШ СУХА NUTRILON МАЛЬАБСОРБЦІЯ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ПРИ ГАСТРОІНТЕСТИНАЛЬНИХ РОЗЛАДАХ ТА СИНДРОМІ МАЛЬАБСОРБЦІЇ
400 г від народження №1
Нутриція Україна
від
407,55
грн
в 376 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 2
6-12 місяців 300 г №1
Нутриція Україна
від
304,92
грн
в 360 аптеках
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Суміш суха на молочно-зерновій основі "Малиш" з гречаним та вівсяним борошном
350 г з 6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
91,38
грн
в 333 аптеках
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СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 1
0-6 місяців 300 г №1
Нутриція Україна
від
304,92
грн
в 287 аптеках
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СУМІШ СУХА КИСЛОМОЛОЧНА "NAN КИСЛОМОЛОЧНИЙ 1"
Банка металева 400 г з народження №1
Нестле Україна
від
360,80
грн
в 226 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНИЙ 1
400 г №1
Нутриція Україна
від
345,75
грн
в 189 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN® ПОТРІЙНИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ"
400 г №1
Нестле Україна
від
483,54
грн
в 168 аптеках
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Хумана AC Expert при шлунково-кишкових розладах, дитячих коліках, функціональних запорах
300 г з народження та старше №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
454,00
грн
в 148 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА NUTRILON КИСЛОМОЛОЧНИЙ 2
400 г №1
Нутриція Україна
від
331,08
грн
в 146 аптеках
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СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 2
6-12 місяців 400 г №1
Нутриція Україна
від
304,92
грн
в 60 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 1
0-6 місяців 400 г №1
Нутриція Україна
від
304,92
грн
в 50 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА ПЕПТАМЕН ДЖУНІОР
400 г №1
Nestle
від
518,40
грн
в 21 аптеці
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СУМІШ СУХА КИСЛОМОЛОЧНА "NAN КИСЛОМОЛОЧНИЙ 2"
Банка металева 400 г від 6 місяців №1
Нестле Україна
від
352,42
грн
в 9 аптеках інших міст
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Хумана HN Expert при порушеннях травлення, що супроводжуються діареєю для дітей від народження
300 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
386,31
грн
в 8 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ МАЛЯТ ФРІСОВОМ 1 (FRISO VOM 1) З ПРЕБІОТИКАМИ (З 0 ДО 6 МІСЯЦІВ)
Порошок банка жерстяна 400 г №1
АНИКА ДНЕПР ООО
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ МАЛЮКІВ ФРІСОВОМ 2 (FRISO VOM 2) З ПРЕБІОТИКАМИ (З 6 ДО 12 МІСЯЦІВ)
Порошок банка жерстяна 400 г №1
АНИКА ДНЕПР ООО
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ БІФІДО 2"
400 г №1
Беллакт
Немає в наявності
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