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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMFORT" ПОЧАТКОВА 300 г, №1 - Київ (247872) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
517,56
Економія: -52,50 грн
465,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
492,55
Економія: -57,62 грн
434,93 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
509,25
Економія: -44,19 грн
465,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
514,35
Економія: -79,35 грн
435,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (2)
513,95
Економія: -77,20 грн
436,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
507,09
Економія: -42,03 грн
465,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (3)
502,28
Економія: -25,28 грн
477,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
485,20
Економія: -56,54 грн
428,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
496,13
Економія: -53,47 грн
442,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Огієнка Івана, 15-А
Всього: упаковка (1)
509,96
Економія: -78,75 грн
431,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
506,90
Економія: -70,15 грн
436,75 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
492,96 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
450,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (2)
498,94
Економія: -51,99 грн
446,95 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
496,13
Економія: -31,07 грн
465,06 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Джохара Дудаєва / Лондонська, 1/7
Всього: упаковка (1)
450,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (1)
520,42
Економія: -83,67 грн
436,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 24
Всього: упаковка (2)
428,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 12
Всього: упаковка (1)
471,53 грн
Аптека вашої сім'ї
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 6-Б
Всього: упаковка (1)
428,66 грн