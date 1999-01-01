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Антирефлюксні суміші (при зригуванні) сухі
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HiPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ ANTI-REFLUX З НАРОДЖЕННЯ
HiPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ ANTI-REFLUX З НАРОДЖЕННЯ
300 г №1
HIPP
від 515,66 грн
в 312 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
300 г №1
Нутриція Україна
від 364,62 грн
в 98 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
400 г №1
Нутриція Україна
від 355,32 грн
в 28 аптеках інших міст
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Хумана AR Expert суміш суха молочна при відрижках для дітей від народження та старше
Хумана AR Expert суміш суха молочна при відрижках для дітей від народження та старше
300 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 424,97 грн
в 17 аптеках
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ХУМАНА - ЛІКУВАЛЬНА АНТИРЕФЛЮКСНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
ХУМАНА - ЛІКУВАЛЬНА АНТИРЕФЛЮКСНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
400 г №1
Humana
від 367,54 грн
в 12 аптеках інших міст
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Хумана AR Expert суміш суха молочна при відрижках для дітей від народження та старше
Хумана AR Expert суміш суха молочна при відрижках для дітей від народження та старше
400 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 461,80 грн
в 9 аптеках інших міст
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СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ "ХУМАНА Антиколік з LC-PUFA та пробіотиками"
СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ "ХУМАНА Антиколік з LC-PUFA та пробіотиками"
300 г №1
Humana
від 358,80 грн
в 2 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 1 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 1 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
800 г від 0 до 6 місяців №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 2 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 2 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
400 г від 6 до 12 міс. №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 2 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 2 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
800 г від 6 до 12 міс. №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 1 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 1 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
400 г від 0 до 6 місяців №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
ХУМАНА AR СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ КОЛІКАМИ ТА ЗАКРЕПАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
ХУМАНА AR СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ КОЛІКАМИ ТА ЗАКРЕПАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
400 г №1
Humana
Немає в наявності
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