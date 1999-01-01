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Антирефлюксні суміші (при зригуванні) сухі
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HiPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ ANTI-REFLUX З НАРОДЖЕННЯ
300 г №1
HIPP
від
515,66
грн
в 312 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
300 г №1
Нутриція Україна
від
364,62
грн
в 98 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА NUTRILON АНТИРЕФЛЮКС ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
400 г №1
Нутриція Україна
від
355,32
грн
в 28 аптеках інших міст
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Хумана AR Expert суміш суха молочна при відрижках для дітей від народження та старше
300 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
424,97
грн
в 17 аптеках
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ХУМАНА - ЛІКУВАЛЬНА АНТИРЕФЛЮКСНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ
400 г №1
Humana
від
367,54
грн
в 12 аптеках інших міст
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Хумана AR Expert суміш суха молочна при відрижках для дітей від народження та старше
400 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
461,80
грн
в 9 аптеках інших міст
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СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ "ХУМАНА Антиколік з LC-PUFA та пробіотиками"
300 г №1
Humana
від
358,80
грн
в 2 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 1 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
800 г від 0 до 6 місяців №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 2 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
400 г від 6 до 12 міс. №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 2 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
800 г від 6 до 12 міс. №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ, КОЛЬКАМИ І ЗАКРЕПАМИ "FRISO VOM 1 COMFORT" ДЛЯ ДІТЕЙ
400 г від 0 до 6 місяців №1
FrieslandCampina
Немає в наявності
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ХУМАНА AR СУМІШ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ ЗРИГУВАННЯМИ КОЛІКАМИ ТА ЗАКРЕПАМИ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД НАРОДЖЕННЯ
400 г №1
Humana
Немає в наявності
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Форма випуску
кореневища
Пакування
300 г
400 г
800 г
пачка 50 г
Виробник
FrieslandCampina
HIPP
Humana
ВЕДАРА ТРЕЙД
Виола ФФ
Нутриция Украина
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