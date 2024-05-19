Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаСпеціальні сухіАнтирефлюксні суміші (при зригуванні) сухіHiPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ ANTI-REFLUX З НАРОДЖЕННЯЦіни в аптеках

HiPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ ANTI-REFLUX З НАРОДЖЕННЯ 300 г, №1 - Львів (571977) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
536,28
Економія: -37,01 грн
499,27 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
491,20 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
500,94
Економія: -23,99 грн
476,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
491,20 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
491,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
538,21
Економія: -38,65 грн
499,56 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
491,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
491,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (63)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
491,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (4)
529,17
Економія: -29,46 грн
499,71 грн
У місті Львів більше немає пропозицій з препаратом