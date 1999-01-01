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Суміші для недоношених рідкі
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СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ PreNAN Д/ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖ ТА НАРОДЖ З НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ДІТЕЙ З МОМЕНТУ НАРОДЖ
СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ PreNAN Д/ПЕРЕДЧАСНО НАРОДЖ ТА НАРОДЖ З НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА ДІТЕЙ З МОМЕНТУ НАРОДЖ
70 мл №1
Нестле Україна
від 71,13 грн
в 35 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ NUTRILON ПЕРЕДЧАСНИЙ ДОГЛЯД
СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ NUTRILON ПЕРЕДЧАСНИЙ ДОГЛЯД
70 мл №1
Нутриція Україна
від 67,48 грн
в 5 аптеках
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ХУМАНА 0-ГА ГІПОАЛЕРГЕННА З LC PUFA РІДКА СУМІШ ПОЧАТКОВА ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖ.
ХУМАНА 0-ГА ГІПОАЛЕРГЕННА З LC PUFA РІДКА СУМІШ ПОЧАТКОВА ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З МАЛОЮ МАСОЮ ТІЛА ПРИ НАРОДЖ.
90 мл №1
Humana
від 111,47 грн
в 5 аптеках
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ХУМАНА 0-VLB РІДКА ДИТЯЧА СУМІШ ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З ЕКСТРЕМАЛЬНО НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА
ХУМАНА 0-VLB РІДКА ДИТЯЧА СУМІШ ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З ЕКСТРЕМАЛЬНО НИЗЬКОЮ МАСОЮ ТІЛА
90 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
Немає в наявності
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