Київ
Базові рідкі
Суміші базові рідкі
Дитяче харчування
Замінники молока
Базові рідкі
Суміші базові рідкі
Сортування:
По популярності
Фільтр
РІДКА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА "ХУМАНА ПРЕ З LCPUFA, ПРЕБІОТИКАМИ ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ ТА НУКЛЕОТИДАМИ"
90 мл від 0 до 3 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
108,00
грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ГОТОВА ДО ВЖИВАННЯ NUTRILON 1 (НУТРИЛОН 1)
0-6 місяців 70 мл №1
Нутриція Україна
від
66,46
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА РІДКА ДИТЯЧА "COMBIOTIC PRE" HIPP
90 мл з народження №1
HIPP
від
96,38
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
0-6 міс.
Пакування
70 мл
90 мл
Виробник
HIPP
ВЕДАРА ТРЕЙД
Нутриция Украина
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню