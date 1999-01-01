Київ
М'ясні пюре
М'ясні пюре (більше двох інгредієнтів)
Дитяче харчування
Гомогенізоване дитяче харчування/пюре
М'ясні пюре
М'ясні пюре (більше двох інгредієнтів)
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА З ПЕЧІНКОЮ" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
75,85
грн
в 34 аптеках
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА З ЯЗИКОМ" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
59,00
грн
в 14 аптеках інших міст
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ПЮРЕ НА М'ЯСНІЙ ОСНОВІ "ЯЛОВИЧИНА З СЕРЦЕМ" торгової марки "HAME"
100 г №1
Hame
від
72,30
грн
в 8 аптеках інших міст
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КОНСЕРВИ М'ЯСНІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "ЛОЖКА В ЛАДОШКЕ" "ЯЛОВИЧИНА + ІНДИЧКА"
Банка жерстяна 100 г №1
ОРШАНСЬКИЙ М'ЯСОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ
Немає в наявності
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КОНСЕРВИ М'ЯСНІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ тм "ЛОЖКА В ЛАДОШКЕ" "ЯЛОВИЧИНА З М'ЯСОМ КУРЧАТ"
Банка жерстяна 100 г №1
ОРШАНСЬКИЙ М'ЯСОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ
Немає в наявності
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Пакування
100 г
банка жерстяна 100 г
Виробник
Hame
Оршанский мясоконсервный комбинат
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