Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Київ (126284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 92 аптеках
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (12), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Жолдіфарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А