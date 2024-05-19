Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМВІТАМІНИПРЕПАРАТИ АСКОРБІНОВОЇ КИСЛОТИ (ВІТАМІНУ С) ТА КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЇЇ МІСТЯТЬПрості препарати аскорбінової кислоти (вітаміну С)Кислота аскорбінова (вітамін С)Аскорбінова кислотаЦіни в аптеках

Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками, №10 - Київ (126284) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
84,20
Економія: -25,51 грн
58,69 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), ампула (2)
59,90
Економія: -4,05 грн
55,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
64,10
Економія: -8,47 грн
55,63 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 24 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
84,60
Економія: -25,56 грн
59,04 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (3), ампула (6)
57,63
Економія: -4,08 грн
53,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1), ампула (8)
59,79
Економія: -3,79 грн
56,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (5)
61,34
Економія: -10,82 грн
50,52 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3), ампула (4)
61,25
Економія: -5,24 грн
56,01 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (3), ампула (3)
60,02
Економія: -9,56 грн
50,46 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (1)
87,40
Економія: -26,47 грн
60,93 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1), ампула (7)
60,49
Економія: -4,78 грн
55,71 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (2)
85,80
Економія: -25,97 грн
59,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
Всього: упаковка (12), ампула (2)
62,73
Економія: -17,21 грн
45,52 грн
Жолдіфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (2)
78,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (1), ампула (6)
58,58
Економія: -2,58 грн
56,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1), ампула (2)
57,72
Економія: -6,91 грн
50,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1), ампула (8)
59,29
Економія: -8,46 грн
50,83 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (1)
56,64
Економія: -6,24 грн
50,40 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
83,80
Економія: -25,33 грн
58,47 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1), ампула (6)
55,17
Економія: -3,17 грн
52,00 грн