Аскорбінова кислота розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл в пачці, №10 - Київ (5935) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
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Подільськ, вул. Соборна, 101
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Подільськ, вул. Соборна, 117/1
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
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Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
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Одеса, просп. Добровольського, 73
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Всього: упаковка (3)
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Одеса, вул. Палія Семена, 88
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
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Одеса, вул. Марсельська, 56
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Всього: упаковка (3)
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Одеса, вул. Нежданової, 32
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Одеса, вул. Пастера, 36
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2