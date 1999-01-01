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Дієтичні добавки
17

Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей

Дієтичні добавки

17Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей

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Нейрістон®
Нейрістон®
Капсули №20
Асіно
від 320,92 грн
в 607 аптеках
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Нейрістон®
Нейрістон®
Капсули №40
Асіно
від 567,35 грн
в 599 аптеках
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ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ
ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ
Розчин для перорального застосування 300 мл зі смаком апельсину №1
Екокідс
від 239,71 грн
в 336 аптеках
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ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТИВ КОМПЛІТ
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТИВ КОМПЛІТ
Порошок 400 г шоколадний №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
від 780,30 грн
в 283 аптеках
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Напій безалкогольний АкваІзі з вмістом соди харчової для спеціального призначення
Напій безалкогольний АкваІзі з вмістом соди харчової для спеціального призначення
950 мл №1
Мультіспрей
від 97,02 грн
в 160 аптеках
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Вода для спеціальних медичних цілей Аквасорб
Вода для спеціальних медичних цілей Аквасорб
330 мл з підсолоджувачем №1
Беркана Плюс
від 56,26 грн
в 157 аптеках
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Фортіні Паудер/Fortini Powder зі смаком ванілі для дітей від 1 року і старше
Фортіні Паудер/Fortini Powder зі смаком ванілі для дітей від 1 року і старше
Банка металева 400 г №1
Нутриція Україна
від 430,70 грн
в 133 аптеках
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Фортіні Паудер/Fortini Powder з нейтральним смаком для дітей від 1 року та старше
Фортіні Паудер/Fortini Powder з нейтральним смаком для дітей від 1 року та старше
Банка металева 400 г №1
Нутриція Україна
від 430,70 грн
в 122 аптеках
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Нутрідрінк на рослинній основі зі смаком манго-маракуйя
Нутрідрінк на рослинній основі зі смаком манго-маракуйя
200 мл №4
Нутриція Україна
від 628,00 грн
в 34 аптеках інших міст
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ПРІОРА НУТРІШН ДІАЛІЗ ДІЄТ
ПРІОРА НУТРІШН ДІАЛІЗ ДІЄТ
Порошок 400 г №1
Дельта Медікел
від 930,00 грн
в 5 аптеках
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Ентеральне харчування ФонтАктив® Компліт Протеїн
Ентеральне харчування ФонтАктив® Компліт Протеїн
200 мл ваніль №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
від 192,96 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ентеральне харчування ФонтАктив® ДіаБест Протеїн
Ентеральне харчування ФонтАктив® ДіаБест Протеїн
200 мл ваніль №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
від 149,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 2.0
ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 2.0
Рідина 200 мл №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
Пріора Нутрішн Інтенсив Дієт
Пріора Нутрішн Інтенсив Дієт
Банка 400 г №1
Delta Medical
Немає в наявності
РЕМЬЮН МАЛИНА
РЕМЬЮН МАЛИНА
200 мл №1
Б. Браун
Немає в наявності
РЕМЬЮН ПЕРСИК
РЕМЬЮН ПЕРСИК
200 мл №1
Б. Браун
Немає в наявності
Салтадол
Салтадол
Порошок 4,13 г саше №12
esparma
Немає в наявності
СУППОРТАН НАПІЙ
СУППОРТАН НАПІЙ
200 мл зі смаком капучіно №4
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
СУППОРТАН НАПІЙ
СУППОРТАН НАПІЙ
200 мл зі смаком тропічних фруктів №4
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
NOVASOURCE GI BALANCE ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
NOVASOURCE GI BALANCE ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
500 мл №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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