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Дієтичні добавки
17
Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей
Дієтичні добавки
17
Харчовий продукт для спеціальних медичних цілей
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Нейрістон®
Капсули №20
Асіно
від
320,92
грн
в 607 аптеках
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Нейрістон®
Капсули №40
Асіно
від
567,35
грн
в 599 аптеках
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ГЛЮКОТЕСТ ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ
Розчин для перорального застосування 300 мл зі смаком апельсину №1
Екокідс
від
239,71
грн
в 336 аптеках
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ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТИВ КОМПЛІТ
Порошок 400 г шоколадний №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
від
780,30
грн
в 283 аптеках
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Напій безалкогольний АкваІзі з вмістом соди харчової для спеціального призначення
950 мл №1
Мультіспрей
від
97,02
грн
в 160 аптеках
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Вода для спеціальних медичних цілей Аквасорб
330 мл з підсолоджувачем №1
Беркана Плюс
від
56,26
грн
в 157 аптеках
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Фортіні Паудер/Fortini Powder зі смаком ванілі для дітей від 1 року і старше
Банка металева 400 г №1
Нутриція Україна
від
430,70
грн
в 133 аптеках
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Фортіні Паудер/Fortini Powder з нейтральним смаком для дітей від 1 року та старше
Банка металева 400 г №1
Нутриція Україна
від
430,70
грн
в 122 аптеках
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Нутрідрінк на рослинній основі зі смаком манго-маракуйя
200 мл №4
Нутриція Україна
від
628,00
грн
в 34 аптеках інших міст
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ПРІОРА НУТРІШН ДІАЛІЗ ДІЄТ
Порошок 400 г №1
Дельта Медікел
від
930,00
грн
в 5 аптеках
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Ентеральне харчування ФонтАктив® Компліт Протеїн
200 мл ваніль №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
від
192,96
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ентеральне харчування ФонтАктив® ДіаБест Протеїн
200 мл ваніль №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
від
149,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ФОНТАКТІВ 2.0
Рідина 200 мл №1
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Немає в наявності
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Пріора Нутрішн Інтенсив Дієт
Банка 400 г №1
Delta Medical
Немає в наявності
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РЕМЬЮН МАЛИНА
200 мл №1
Б. Браун
Немає в наявності
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РЕМЬЮН ПЕРСИК
200 мл №1
Б. Браун
Немає в наявності
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Салтадол
Порошок 4,13 г саше №12
esparma
Немає в наявності
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СУППОРТАН НАПІЙ
200 мл зі смаком капучіно №4
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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СУППОРТАН НАПІЙ
200 мл зі смаком тропічних фруктів №4
Фрезеніус Кабі Дойчланд ГмбХ
Немає в наявності
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NOVASOURCE GI BALANCE ХАРЧОВИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ ЕНТЕРАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ
500 мл №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
пор.
р-н д/перорал. застос.
рідина
Дозування
4.13 г
Пакування
200 мл
300 мл
330 мл
400 г
500 мл
950 мл
банка 400 г
банка метал. 400 г
саше
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
esparma
Асіно
Б. Браун
Беркана Плюс
Дельта Медикел Промоушнз
Мультіспрей
Нестле Україна
Нутриція Україна
Экокидс
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