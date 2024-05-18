Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функцію опорно-рухового апаратуДієтичні добавки з переважно протизапальною дією на суглобиАртімарЦіни в аптеках

Артімар капсули, №120 - Дніпро (Дніпропетровськ) (879690) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
1114,99
Економія: -105,19 грн
1009,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (1)
1138,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (2)
1138,49 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (2)
1171,99
Економія: -162,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 6
Всього: упаковка (1)
1169,27
Економія: -144,29 грн
1024,98 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (2)
1088,99 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (2)
1261,67
Економія: -123,17 грн
1138,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
1104,11
Економія: -79,48 грн
1024,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
1185,81
Економія: -70,91 грн
1114,90 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (2)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
Всього: упаковка (1)
1189,87
Економія: -98,49 грн
1091,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (3)
1155,18
Економія: -65,18 грн
1090,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (4)
1204,17
Економія: -125,71 грн
1078,46 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
1138,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, наб. Дніпрова Лейтенанта, 64-А
Всього: упаковка (1)
1138,50 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (4)
1102,69
Економія: -47,69 грн
1055,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
1169,86
Економія: -95,75 грн
1074,11 грн