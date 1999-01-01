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Дієтичні добавки
09

Дієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тіла

Дієтичні добавки

09Дієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тіла

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Гідробаланс Слім
Гідробаланс Слім
Капсули №60
Натур Продукт Фарма
від 262,50 грн
в 775 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком ананасу №30
Голден-Фарм
від 89,36 грн
в 682 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН ЕКСТРА" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН ЕКСТРА" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет №30
Голден-Фарм
від 92,88 грн
в 628 аптеках
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СТИФІМОЛ ПЛЮС
СТИФІМОЛ ПЛЮС
Капсули №60
Київський вітамінний завод
від 204,13 грн
в 592 аптеках
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САХАРИН-Т
САХАРИН-Т
Таблетки №50
Технолог
від 49,30 грн
в 545 аптеках
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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА 60 мг
АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА 60 мг
Капсули 60 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
від 344,00 грн
в 536 аптеках
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ЕКСТРАКТ ГАРЦИНІЇ
ЕКСТРАКТ ГАРЦИНІЇ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від 99,28 грн
в 531 аптеці
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L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я
L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я
Таблетки 150 мг №60
Красота та Здоров'я
від 58,50 грн
в 526 аптеках
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КАВА ЗЕЛЕНА "ТАЙФУН" З ЯГОДАМИ ГОДЖІ ТА ГАРЦИНІЄЮ
КАВА ЗЕЛЕНА "ТАЙФУН" З ЯГОДАМИ ГОДЖІ ТА ГАРЦИНІЄЮ
100 г №1
Голден-Фарм
від 171,41 грн
в 434 аптеках
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КАВА ЗЕЛЕНА "ТАЙФУН" З ІМБИРЕМ ТА ГАРЦИНІЄЮ
КАВА ЗЕЛЕНА "ТАЙФУН" З ІМБИРЕМ ТА ГАРЦИНІЄЮ
100 г №1
Голден-Фарм
від 124,49 грн
в 421 аптеці
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НУТРІКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНИЙ
НУТРІКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНИЙ
500 мл №1
Б. Браун
від 240,70 грн
в 405 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком лимону №30
Голден-Фарм
від 49,16 грн
в 400 аптеках
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Ідеал
Ідеал
Пілюлі 0.5 г №60
Грінвуд
від 410,26 грн
в 399 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком апельсину №30
Голден-Фарм
від 89,41 грн
в 388 аптеках
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ТОНАЛІН® 1300 мг КЛК
ТОНАЛІН® 1300 мг КЛК
Капсули 1300 мг флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від 716,79 грн
в 370 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет з лотосом №30
Голден-Фарм
від 92,14 грн
в 346 аптеках
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Акваліф
Акваліф
Таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
від 198,09 грн
в 341 аптеці
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Тайфун Слім день
Тайфун Слім день
Капсули №30
Фітобіотехнології
від 255,18 грн
в 336 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 15 1,5 г пакетик "фіто ананас форте (для схуднення)" №60
від 150,01 грн
в 333 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком полуниці №30
Голден-Фарм
від 89,39 грн
в 331 аптеці
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