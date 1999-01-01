Київ
Дієтичні добавки
09
Дієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тіла
Дієтичні добавки
09
Дієтичні добавки до продуктів харчування для осіб, які контролюють масу тіла
9.1.
Дієтичні добавки, що сприяють очищенню кишечника
9.2.
Дієтичні добавки, що знижують об'єм і калорійність прийнятої їжі, прискорюючі розпад жирів в організмі
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Гідробаланс Слім
Капсули №60
Натур Продукт Фарма
від
262,50
грн
в 775 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком ананасу №30
Голден-Фарм
від
89,36
грн
в 682 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН ЕКСТРА" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет №30
Голден-Фарм
від
92,88
грн
в 628 аптеках
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СТИФІМОЛ ПЛЮС
Капсули №60
Київський вітамінний завод
від
204,13
грн
в 592 аптеках
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САХАРИН-Т
Таблетки №50
Технолог
від
49,30
грн
в 545 аптеках
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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА 60 мг
Капсули 60 мг №30
Солгар Вітамін енд Херб
від
344,00
грн
в 536 аптеках
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ЕКСТРАКТ ГАРЦИНІЇ
Таблетки 0,25 г №80
Еліт-фарм
від
99,28
грн
в 531 аптеці
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L-КАРНІТИН К & ЗДОРОВ'Я
Таблетки 150 мг №60
Красота та Здоров'я
від
58,50
грн
в 526 аптеках
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КАВА ЗЕЛЕНА "ТАЙФУН" З ЯГОДАМИ ГОДЖІ ТА ГАРЦИНІЄЮ
100 г №1
Голден-Фарм
від
171,41
грн
в 434 аптеках
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КАВА ЗЕЛЕНА "ТАЙФУН" З ІМБИРЕМ ТА ГАРЦИНІЄЮ
100 г №1
Голден-Фарм
від
124,49
грн
в 421 аптеці
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НУТРІКОМП СТАНДАРТ НЕЙТРАЛЬНИЙ
500 мл №1
Б. Браун
від
240,70
грн
в 405 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком лимону №30
Голден-Фарм
від
49,16
грн
в 400 аптеках
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Ідеал
Пілюлі 0.5 г №60
Грінвуд
від
410,26
грн
в 399 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком апельсину №30
Голден-Фарм
від
89,41
грн
в 388 аптеках
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ТОНАЛІН® 1300 мг КЛК
Капсули 1300 мг флакон №60
Солгар Вітамін енд Херб
від
716,79
грн
в 370 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет з лотосом №30
Голден-Фарм
від
92,14
грн
в 346 аптеках
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Акваліф
Таблетки 800 мг №30
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
від
198,09
грн
в 341 аптеці
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Тайфун Слім день
Капсули №30
Фітобіотехнології
від
255,18
грн
в 336 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 15 1,5 г пакетик "фіто ананас форте (для схуднення)" №60
від
150,01
грн
в 333 аптеках
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ФІТОЧАЙ "ТАЙФУН" ДЛЯ СХУДНЕННЯ
2 г пакет зі смаком полуниці №30
Голден-Фарм
від
89,39
грн
в 331 аптеці
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Форма випуску
Годжи
Струнка фігура, табл.
ананас
гран.
для схуднення
капс.
комплекс
пастилки желейні
пор.
пор. д/п сусп.
пілюлі
р-н
сироп
суміш
табл.
фіточай
цукерки жувальні
чай
імбир і лимон
№ 1
№ 15
№ 2
№ 20
№ 3
№ 4
№ 54
№ 55
№ 56
№ 9
№1
№17
№19
№3
№4
№5
№6
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Дозування
0.4 г
0.5 г
0.25 г
0.35 г
1 г
1.5 г
1.8 г
2 г
50 г
60 мг
100 мг
150 мг
250 мг
300 мг
400 мг
500 мг
530 мг
800 мг
1000 мг
1300 мг
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Пакування
0.5 г
1.5 г
2 г
40 г
50 г
100 г
200 мл
300 мг
400 г
500 мл
банка
пакет
пакет 2 г
пакет-саше 5 г
пакетик
пакетик 5 г
пакетик 24 г
пачка 80 г
стік
стік 10 мл
фл.
фл. 12 г
фл. 100 мл
фл. 500 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 1.8 г
фільтр-пакет 2 г
фільтр-пакет 3 г
фільтр-пакет 3.2 г
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Кількість штук в упаковці
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64
80
90
100
120
150
200
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Виробник
B. Braun
Caudalie
Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Halter Bonbons
Haya Labs LLC
Holding Shen Cha - Beautiful tea
Indian Herbs Research & Supply
Juva Sante International
LONG LIFE INC
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Nutrex Research Inc.
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Shandong Dongying Guangyuan Biotechnology
Solgar Vitamin and Herb
Vardhman Healthcare
Vita Sun
Xingwei Health Products Co., Ltd.
ІЛАН ФАРМ
Актив-Фарм
Аптека 283
Б. Браун
БаДМ
Виола ФФ
Вьорваг Фарма
Віола
Голден-Фарм
Гринвуд
Гритчин Роман Владимирович
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Доктор Хелси
Евро плюс
Екопродукт
Еліт-фарм
ЗАО "Лектравы"
Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко
Камила-Фарма
Каміла-Фарма Трейдінг
Київський вітамінний завод
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Кортес
Красота та Здоров'я
Марина
Нанофармация
Натур Продукт Фарма Сп. з о.о.
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Нутримед, ООО
Оптима-Фарм
Осирис
САНЛАЙФ ГМБХ
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Технолог
Тони-Фарм
Фармако
Фармаком
Фито Свит
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
Фітобіотехнології
Фітосвіт ЛТД
Харківська ФФ
Шенчжень Гонсен Байоледжи Индастри Ко. Лтд
Экопродукт
Элит-фарм
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