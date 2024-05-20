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АЛЬФА-ЛІПОЄВА КИСЛОТА 60 мг капсули 60 мг, №30 - Одеса (229567) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
377,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
354,29
Економія: -21,63 грн
332,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
388,86
Економія: -59,55 грн
329,31 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
337,80 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
337,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
337,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
337,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
374,25
Економія: -47,79 грн
326,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (1)
363,64
Економія: -27,18 грн
336,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
337,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
348,38
Економія: -39,11 грн
309,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
317,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
337,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (2)
339,28 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
337,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
337,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
337,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
327,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
337,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (91)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
337,80 грн