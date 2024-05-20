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АНТИОКСИДАНТНА ФОРМУЛА капсули, №30 - Одеса (229570) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
685,20
Економія: -166,60 грн
518,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
511,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
597,04
Економія: -98,56 грн
498,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
511,30 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
511,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
511,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
511,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
575,58
Економія: -74,98 грн
500,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
511,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
575,66
Економія: -74,24 грн
501,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
511,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
481,61 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
511,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
562,24
Економія: -61,85 грн
500,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
511,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
511,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
511,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (14)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
511,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
501,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
604,74
Економія: -104,58 грн
500,16 грн