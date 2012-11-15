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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять мінеральні комплексиДієтичні добавки, що містять кальцій і йод
3.2.1.

Дієтичні добавки, що містять кальцій і йод 3.2.1. Класифікація

Пивні дріжджі з йодом и кальцієм, з йодом и кальцієм, № 100; Євро плюс
Пивні дріжджі З йодом и кальцієм, з йодом и кальцієм, № 100 Євро плюс
Немає в наявності
ПИВНІ ДРІЖДЖІ "ОСОКОР" З ЙОДОМ ТА КАЛЬЦІЄМ таблетки, 0,5 г, № 100; Красота та Здоров'я
ПИВНІ ДРІЖДЖІ "ОСОКОР" З ЙОДОМ ТА КАЛЬЦІЄМ Таблетки, 0,5 г, № 100 Красота та Здоров'я
В 2 аптеках
від 26,16 грн
Ціни в аптеках
ПИВНІ ДРІЖДЖІ "ОСОКОР" З ЙОДОМ ТА КАЛЬЦІЄМ таблетки, № 100; ЭКО-МОН ПП
ПИВНІ ДРІЖДЖІ "ОСОКОР" З ЙОДОМ ТА КАЛЬЦІЄМ Таблетки, № 100 ЭКО-МОН ПП
В 48 аптеках
від 33,30 грн
Ціни в аптеках
ПИВНІ ДРІЖДЖІ ЙОД+КАЛЬЦІЙ таблетки, 0,5 г, № 100; Фармаком
ПИВНІ ДРІЖДЖІ ЙОД+КАЛЬЦІЙ Таблетки, 0,5 г, № 100 Фармаком
В 4 аптеках
від 20,58 грн
Ціни в аптеках