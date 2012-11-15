Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування — джерела мінеральних речовинДієтичні добавки, що містять мінеральні комплексиДієтичні добавки, що містять кальцій і йод 3.2.1. Дієтичні добавки, що містять кальцій і йод 3.2.1. Класифікація Класифікація дієтичних добавок Плитка Список Пивні дріжджі З йодом и кальцієм, з йодом и кальцієм, № 100 Євро плюс Немає в наявності Ціни в аптеках ПИВНІ ДРІЖДЖІ "ОСОКОР" З ЙОДОМ ТА КАЛЬЦІЄМ Таблетки, 0,5 г, № 100 Красота та Здоров'я В 2 аптеках від 26,16 грн Ціни в аптеках ПИВНІ ДРІЖДЖІ "ОСОКОР" З ЙОДОМ ТА КАЛЬЦІЄМ Таблетки, № 100 ЭКО-МОН ПП В 48 аптеках від 33,30 грн Ціни в аптеках ПИВНІ ДРІЖДЖІ ЙОД+КАЛЬЦІЙ Таблетки, 0,5 г, № 100 Фармаком В 4 аптеках від 20,58 грн Ціни в аптеках