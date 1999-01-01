Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
V09F X
Різні радіофармацевтичні засоби для дослідження щитовидної залози
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V09
ДІАГНОСТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V09F
ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
V09F X
Різні радіофармацевтичні засоби для дослідження щитовидної залози
V09F X01
Tехнецій (99mTc) пертехнетат
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Полтехнет
Генератор радіонуклідів 12 гбк флакон 10 мл упаковка з комплектом для елюювання №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
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