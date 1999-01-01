Київ
ДІАГНОСТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V09F

ЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V09ДІАГНОСТИЧНІ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНІ ЗАСОБИ
V09FЗАСОБИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
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Полтехнет
Полтехнет
Генератор радіонуклідів 12 гбк флакон 10 мл упаковка з комплектом для елюювання №1
Національний центр ядерних досліджень
Немає в наявності
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