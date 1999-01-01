Київ
ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
V07A B

Розчинники та засоби для розведення, включаючи іригаційні розчини

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V07ВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
V07AВСІ ІНШІ ЗАСОБИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
V07A BРозчинники та засоби для розведення, включаючи іригаційні розчини
Сортування: По популярності
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 5 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 47,40 грн
в 718 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Вода для ін'єкцій-Дарниця
Розчинник для приготування розчину для ін'єкцій 2 мл ампула контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 40,94 грн
в 662 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Галичфарм
від 24,74 грн
в 628 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
від 35,87 грн
в 495 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 400 мл пляшка №1
Юрія-Фарм
від 35,27 грн
в 153 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 47,60 грн
в 129 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
Інфузія
від 32,00 грн
в 65 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула блістер у пачці №10
Лекхім-Харків
від 37,48 грн
в 65 аптеках
Знайти в аптеках
Турусол®
Турусол®
Розчин іригаційний контейнер 1000 мл №1
Юрія-Фарм
від 336,53 грн
в 31 аптеці
Знайти в аптеках
Турусол®
Турусол®
Розчин іригаційний контейнер 3000 мл №1
Юрія-Фарм
від 637,00 грн
в 24 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій-Здоров'я
Вода для ін'єкцій-Здоров'я
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 35,60 грн
в 10 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 1000 мл контейнер полімерний №1
Юрія-Фарм
від 119,40 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула №10
ООО "Фармасел"
від 37,56 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 2 мл ампула тм а+ №10
Лекхім-Харків
від 42,00 грн
в 2 аптеках
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
Інфузія
від 67,60 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Вода для ін'єкцій
Вода для ін'єкцій
Розчинник для парентерального застосування 5 мл ампула №10
ООО "Фармасел"
від 56,00 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Кустодіол
Кустодіол
Розчин для перфузій пляшка 1000 мл №1
Др.Ф.Кьолер
від 6281,80 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Кустодіол
Кустодіол
Розчин для перфузій пакет 1 л №1
Др.Ф.Кьолер
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране