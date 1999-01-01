Київ
Комбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби
S02C A08**
Беклометазон та протимікробні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02C
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ І ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02C A
Комбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби
S02C A08**
Беклометазон та протимікробні засоби
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Кандибіотик
Краплі вушні флакон 5 мл з піпеткою-ковпачком №1
Гленмарк
від
219,82
грн
в 928 аптеках
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